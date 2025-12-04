¿Quién es el creador de la mascota del Barça CAT y en qué está inspirada?

Los hermanos Carles y Jordi Grangel, fundadores de Grangel Studio y referentes mundiales en diseño de personajes para cine de animación, son los creadores que están detrás del fenómeno CAT, la mascota del FC Barcelona. Los dos explicaron en diciembre de 2024 cómo nació CAT. Lo hicieron en el tercer capítulo de La Llotja del 125, el programa de Barça One presentado por Andreu Juanola y Sara Loscos que repasa historias y protagonistas del aniversario azulgrana.

Los Grangel, reconocidos internacionalmente por su trabajo para DreamWorks, Warner Bros, Sony o Universal Pictures, y creadores de icónicos personajes de películas como Madagascar, Kung Fu Panda, La Novia Cadáver, Spirit o Pinocchio (por la que recibieron un Óscar), explicaron que el encargo llegó a través de Identity, por recomendación de David Carabén, comisario del 125 aniversario.

“La primera reacción fue pánico”

Así explicaron todo el proceso: "La primera reacción cuando recibimos el encargo por parte de Identity, que David Carabén [comisario del 125 aniversario] nos había recomendado, fue un poco de pánico", contaron. "Al ser nosotros del Barça de toda la vida, te lo tomas muy seriamente porque la responsabilidad es muy elevada. Si una película no gusta en Hollywood, pues mira... pero si no gusta esto... Lo dejaban totalmente en nuestras manos".

El club dejó la creación completamente en sus manos, algo que vivieron con cariño pero también con presión: “Sabíamos que el Barça sería objetivo de la gente que nos quiere y de la que no. Incluso los propios culers pueden ser muy exigentes. Y si utilizábamos el escudo, debíamos ser extremadamente cuidadosos”.

Inspiración en el gato montés del Montseny

Tras varios días de trabajo en el estudio, explorando animales autóctonos —incluido el burro catalán—, la idea clave llegó de forma natural: el gato montés del Montseny. “Queríamos una especie propia de Catalunya, y nada acababa de encajar… hasta que pensamos en el gato montés. De repente todo cuadró”, explicaron. La especie no solo ofrecía una silueta potente y reconocible, sino que además permitía un guiño identitario único: la posibilidad de conectar su rostro con la forma del escudo del Barça. “Era perfecto. El escudo es el gran sello del club: historia, colores y legado. Y CAT podía incorporarlo de manera orgánica”.

La acogida de CAT ha superado todas las expectativas, incluso fuera de Catalunya. “Hemos recibido muchas felicitaciones desde Hollywood. Nos están pidiendo peluches… ¡y todavía no existen!”, bromeaban los diseñadores hace unos meses. “Ya hemos encargado cien”.

Con esta nueva creación, los Grangel suman un hito más a una trayectoria marcada por colaboraciones con grandes directores como Guillermo del Toro, Steven Spielberg o Tim Burton, y por premios tan prestigiosos como el Óscar o el Annie Award.

Un símbolo con identidad propia

CAT nace así como la primera mascota oficial del Barça diseñada con un relato artístico, un vínculo directo con la fauna catalana y una iconografía que conecta con el imaginario del club. Una mezcla de humor, historia y personalidad que ha conectado con la afición azulgrana.

Joan Laporta destacó el día de su presentación (el 30 de noviembre de 2024) que al club le faltaba una figura así. “Nos faltaba un personaje animado identificativo”, apuntó. “El Barça tenía los colores, tenía el escudo y ahora tendrá una mascota. Nos faltaba un personaje animado identificativo”, señaló. “Tenía que ser culé, integradora, con carisma, con capacidad de lucha y, además, con el doble juego de ‘Cat’, que se identifica con nuestros orígenes”.

Este jueves ha vuelto a acompañar a CAT, esta vez en la presentación del peluche, que ha agotado todas las unidades de la preventa exclusiva para socios y socias en 10 minutos. Una circunstancia que ha confirmado la fiebre y el acierto de esta mascota diseñada por los hermanos Carles y Jordi Grangel, fundadores de Grangel Studio.