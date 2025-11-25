El crack que tuvo que rechazar el Barça y triunfa en el Chelsea

El Chelsea - FC Barcelona de este martes enfrentará en el terreno de juego a dos de los adolescentes con mayor proyección en el fútbol mundial. Con solo 18 años, Estevao y Lamine Yamal están llamados a ser dos de los mejores extremos del mundo la próxima década. Pese a que el del Barça ya es una realidad, el brasileño no se queda atrás y ya ha demostrado en sus primeros meses en Londres el futbolista que puede llegar a ser.

El canterano de Palmeiras fue ofrecido al FC Barcelona antes de recalar en el Chelsea. Sin embargo, su elevado precio de traspaso, 65 millones de euros entre fijos y variables, y la competencia en esa demarcación, donde actúa Lamine Yamal, hicieron que el club catalán rechazara la incorporación de Estevao, cuyo ídolo es Leo Messi.

"Mi sueño es jugar en el Barcelona algún día", llegó a reconocer el brasileño, al que apodan como 'Messinho' por su admiración al argentino, al que se enfrentó en el Mundial de Clubes del pasado verano: "El apodo surgió porque me gusta mucho Messi. Es alguien en el que me he inspirado y he tratado de fijarme en lo que hacía". El joven extremo, zurdo como su referente, juega por derecha, y su fútbol se basa en el uno contra uno gracias a su habilidad en el regate y la velocidad con la que dribla a los rivales.

A pesar de que el salto a Europa suele afectar los primeros meses, como le ha sucedido recientemente a Vitor Roque o Endrick, Estevao no ha notado el cambio, pues rápidamente se ha afianzado como titular en el Chelsea, con el que suma cuatro goles y una asistencia en 16 encuentros. Además, con la baja de Cole Palmer, el jugador nacido en Franca ha asumido los galones del frente de ataque 'blue'.

Su irrupción en Londres le ha abierto las puertas de la titularidad en el combinado brasileño. En este último parón en noviembre, Estevao arrancó de inicio en los dos partidos, en los que marcó dos goles para convertirse en el máximo goleador de la selección en 2025. Con la 'Canarinha' ya suma cinco dianas en los últimos seis compromisos y amenaza la presencia en el once para el Mundial de Rodrygo y Raphinha, dos futbolistas que no han empezado bien la temporada y que se desenvuelven en su misma posición a las órdenes de Ancelotti.

El entrenador italiano ha elogiado a 'Messinho'. "Estevao ha sido una sorpresa positiva desde que asumí el cargo. Lo convoqué en todas las listas porque su velocidad y precisión en el uno contra uno son ideales para nuestro estilo", explicó el extécnico del Real Madrid, quien ha catalogado al jugador del Chelsea como "el futuro de Brasil": "Tiene un talento increíble y trabaja duro. Es muy preciso y contundente en la finalización. Es una sorpresa ver este nivel a su edad".

Estevao busca prolongar su buen estado de forma este martes contra el FC Barcelona en la Champions, donde ha marcado la mitad de sus tantos. El brasileño, que será titular después de descansar este pasado sábado frente al Burnley, quiere demostrar a la directiva azulgrana que se equivocó al no apostar por él el pasado verano.