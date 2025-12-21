Coutinho - Depay, un duelo 'culer' que vale el último título del año en Maracaná

Philippe Coutinho, uno de los fichajes más catastróficos de la historia del Barça por el contraste entre inversión y rendimiento, y Memphis Depay, que vistió un año y medio la camiseta blaugrana, compartieron vestuario una temporada en el Camp Nou. Fue la 2021-22 que empezó con Ronald Koeman en el banquillo y terminó con Xavi Hernández.

Hoy, ambos se enfrentarán en Maracaná en un partido, con tintes históricos, que cierra la temporada 2025 en Brasil. El carioca y el neerlandés, los dos '10' de sus equipos, liderarán respectivamente a Vasco da Gama y Corinthians, que miden fuerzas (a partir de las 22h, horario peninsular español) en el partido de vuelta de la Copa do Brasil. Todo está en abierto después del 0-0 del miércoles en Itaquera, la zona este de São Paulo.

Memphis Depay y Philippe Coutinho celebran un gol con el Barça / David Ramírez

Del rendimiento que pueda tener la 'dupla' de exblaugrana dependerá, en buena medida, el resultado de un encuentro que ha levantado muchísima expectación y que, al margen de lo que ocurra, será recordado durante muchísimos años por dos de las 'torcidas' más fanáticas del gigante sudamericano.

El Vasco, que viene de eliminar contra pronóstico al Fluminense en las semifinales, no accedía a una final copera desde hace catorce años, cuando superó al Coritiba. Este fue el último título de expresión del cruzmaltino, un histórico venido a menos castigado por los descensos a la Serie B, que escenifican su crisis financiera y de gestión.

A sus 33 años, un renacido Coutinho tiene una oportunidad única, en un Maracaná que presentará un ambientazo, para coronar con una conquista de mérito su regreso al club donde se formó y siempre ha tenido el estatus de ídolo. En São Januário han tenido paciencia y le han dado tiempo y cariño porque Philippe, que estaba olvidado y depreciado en Qatar tras su frustrante paso por el Aston Villa, recuperara sensaciones y una versión aceptable.

En este 2025, ha logrado una continuidad que hacía muchos años que no alcanzaba a causa de la secuencia de lesiones que han minguado su fútbol y su confianza. Ha jugado 55 partidos, lo que es un récord en toda su carrera, superando los 54 de la temporada 2018-19 en el Barça.

"Es un futbolista fundamental para nosotros y se ha sacrificado muchísimo en pro del equipo, sobre todo en el aspecto defensivo, donde se está mostrando muy disciplinado, lo que hay que ser destacado en un jugador de su calidad, currículo y experiencia", expone su técnico, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz.

Philippe Coutinho vive su segunda etapa en el Vasco da Gama / Matheus Lima/Vasco.

Philippe es uno de los líderes del equipo carioca y ha ayudado a tutelar la explosión del canterano Rayan, un extremo zurdo de 19 años con un poderío físico envidiable que actúa como '9' y que Deco tiene subrayado en su agenda.

Memphis Depay, por su parte, es la pop star del Corinthians. El futbolista mejor pagado de todo el fútbol brasileño, que llegó para subir la autoestima del equipo del pueblo. Adorado por su 'torcida', pero siempre transitando por el alambre de la polémica, como se pudo ver en el último partido cuando manifestó su enojo cuando su entrenador, el también exseleccionador Dorival Júnior, lo sustituyó.

Conforma junto al goleador Yuri Alberto, un 'patito feo' transformado en un coloso los dos últimos años, y el enganche, el argentino Garro, el llamado trío GYM. El neerlandés, que lleva un año irregular castigado por las lesiones y un cierto punto de indolencia, tiene la obligación de aportar algo más en el partido del año para el Timão. Llega a esta cita, entre algodones, y lejos de su mejor versión física.

Memphis Depay con la camiseta de Corinthians / SPORT

En este 2025, Memphis ya conquistó el Campeonato Paulista, desbancando al Palmeiras, el eterno rival, en una final de altísimo voltaje. Y, este domingo, tiene la opción de alzar su primer título nacional en Brasil, y quizás también el último. Quien gane tiene el billete asegurado para la fase de grupos de la Copa Libertadores y para la Supercopa do Brasil, donde le espera el súper Flamengo... el perdedor sabe que irá a la Copa Sudamericana, un premio que no consuela a nadie.

En principio, el favorito es el Vasco da Gama, no solo por el factor Maracaná, donde jugará de local, sino por la buena imagen ofrecida en São Paulo, donde Fernando Diniz ideó un nudo táctico que desarboló a un Timão decepcionante.