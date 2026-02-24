Ni Courtois ni Unai Simón: Joan Garcia desvela el mejor portero de LaLiga

Deco no desaprovechó una de las 'gangas' del verano y fichó con los ojos cerrados a Joan Garcia después de abonar la cláusula de rescisión del guardameta del Espanyol por 25 millones de euros. El de Sallent está cumpliendo con creces las expectativas y se ha convertido en uno de los futbolistas revelación de la competición.

Con sus intervenciones decisivas, el portero del Barça está llamando con fuerza a la puerta de Luis de la Fuente, aunque todavía no ha sido convocado por la Selección Española de Fútbol. No obstante, confía en seguir rindiendo al máximo nivel para convencer al seleccionador de cara al Mundial.

Hace unos días, el de Sallent concedió una entrevista al diario 'Marca', donde le hicieron un test rápido de preguntas sobre cuestiones de porteros.

La primera pregunta fue clara: "¿Cuál es tu portero favorito de LaLiga?". Después de varios segundos, Joan Garcia no dudó en decantarse por Jan Oblak, guardameta del Atlético de Madrid, olvidándose de Thibaut Courtois o Unai Simón, su máxima competencia en la selección.

Jan Oblak / Juan Herrero / EFE

Sobre quién es el mejor portero de la Champions League, el de Sallent señaló que es David Raya, destacando que está realizando una gran temporada bajo los palos del Arsenal, tanto en competición europea como en la Premier League.

Otra de las preguntas fue quién es el portero más histórico del Barça, a lo que respondió que Víctor Valdés. Además, se decantó por él cuando le preguntaron quién es el portero leyenda de España.

Una respuesta que está dando mucho de qué hablar en redes sociales, ya que no mencionó a Iker Casillas. Muchos no lo entienden, ya que el ex del Real Madrid era titular antes que Valdés en la selección.

En la última pregunta del 'test' rápido, Joan Garcia reveló que su portero de la infancia fue David de Gea.