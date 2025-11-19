Courtois: "Lamine calentó el clásico, cuando el Barça nos ha ganado tampoco nos ha respetado"

El último clásico, con palabras previas de Lamine diciendo que el Real Madrid "roba y se queja" y 'persecución' al azulgrana con el pitido final, todavía colea. O al menos, de ello se ha encargado Thibaut Courtois en el avance de la entrevista que mantendrá esta noche en 'El Partidazo' de la Cadena COPE. El meta belga, que no suele cortarse, habla de este capítulo y no tiene desperdicio.

SPORT.es

"Lamine marcará una época, pero..."

"Para mí, Lamine es un gran jugador, será un jugador que marcará una época en el Barça, pero ha hablado de una manera, ha calentado un poco el partido y obviamente la prensa salta encima", aseguró Courtois, quien también se refirió a lo que pasó al concluir el partido, donde el belga fue también a recriminarle.

"Yo vi que estaba hablando con Carva (en referencia a Carvajal), se empezaba a montar algo, pues también le digo algo. Cuando estamos con muchas pulsaciones, con mucha adrenalina, pues a veces dices cosas que no hacía falta", admitió el guardameta.

"Es el enemigo, y hay que ir a por ellos"

Thibaut Courtois explicó que al Real Madrid le vinieron bien esas declaraciones de Lamine para cambiar el rumbo que habían adquirido los últimos clásicos. "Después de haber perdido cuatro veces, necesitábamos ese fuego de: es un enemigo y hay que ir a por ellos", dirigiéndose al FC Barcelona.

"Saludaría a Lamine en un restaurante"

"Un clásico es así, necesitábamos ese ambiente. Cuando nos han ganado, tampoco nos han respetado", aseguró Courtois, aunque después le quiso quitar hierro: "Si mañana Carva o Dean (Huijsen) están en la selección, hay cero problema con Lamine, es algo que se queda en el campo. Si mañana veo a Lamine en un restaurante yo le saludaría, no hay ningún problema entre Lamine y yo. Son cosas del fútbol".

El conductor del programa, Juanma Castaño, incidió en que las palabras de Lamine fueron 'gasolina' para los blancos y Courtois así lo confirmó: "Un clásico motiva sí o sí, pero a veces escuchar cosas así, pues te motivan aún más, si eres un ganador o quieres ganar. Pero eso son cosas personales de cada uno", concluyó Courtois.