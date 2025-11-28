Coudet, sobre el Barça: "Son todos buenísimos, pero trataremos de dar la cara"

El Alavés tendrá uno de los partidos marcados en rojo en el calendario por ser de los más complicados en la temporada, la visita al Spotify Camp Nou. No obstante, los babazorros ya saben lo que es ganar en el estadio culer y buscarán repetir la gesta conseguida en el 2000 y en 2016.

Coudet, entrenador del conjunto vasco, repasó en la sala de prensa de Ibaia las posibilidades de su equipo contra el Barça de Hansi Flick, así como las claves para volver de la Ciudad Condal con puntos.

Coudet, entrenador del Alavés / ADRIAN RUIZ HIERRO

"No podemos hacer un partido de ida y vuelta porque saldríamos dañados"

El técnico argentino destacó ante los medios que, por calidad de plantilla, es complicado poder volver del templo azulgrana con los tres puntos: "ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, pero trataremos de dar la cara. Son partidos de muchísima complejidad aunque trataremos de hacer un partido redondo para tratar de ganar". Además, dejó claro que sabe por qué plan de juego pasan sus opciones, "no podemos hacer un partido de ida y vuelta porque saldríamos dañados, tenemos que ser un equipo corto, intenso y que se anime a jugar cuando tenga balón", comentó antes de destacar que "no puede ocultar la sequía con el gol" que vive su equipo.

Sobre los precedentes con el FC Barcelona el curso anterior, Coudet recalcó que pueden servir como ejemplo a seguir: "Todos los partidos son distintos, pero el Barcelona nos generó poco. Podemos tomarlo como referencia a la hora de no darles espacios, no les dejemos tiempo porque cuando les das eso son muy diferenciales. Hay que intentar jugar bien al fútbol y eso implica compromiso, tomar decisiones rápidas porque es un equipo que es muy ofensivo y para romper hay que pasar esa primera línea de presión, hay que ser valientes."

Además, aprovechó para dedicar unas palabras al técnico culer, "le ha cambiado en algunas cosas sin perder la esencia que siempre ha tenido el Barcelona, hacía tiempo que no se veía un equipo que achicara tan rápido en ataque", expuso sobre Hansi Flick.

Hansi Flick, en su estreno en el Spotify Camp Nou / EFE

Para cerrar sobre el conjunto catalán, tuvo claro que "son todos buenísimos y por eso están donde están", antes de concluir sobre el choque que "nosotros tenemos que tener convicción, sabiendo que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo y sostener el ritmo alto para poder igualarlos".

Quejas con el arbitraje

El último tema al que dedicó unas palabras en la rueda de prensa fue al VAR: "la temporada pasada fuimos el equipo más perjudicado y ahora, los errores del VAR nos han quitado puntos, estaríamos quintos. No es una queja, pero está claro que nos marca, porque no nos van a devolver los puntos. A veces hay que tener suerte para que la moneda caiga hacia un lado".