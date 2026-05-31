'Corredora’ explora la enfermedad mental en la alta competición: "Me llamó la atención la capacidad que tienen para lidiar con cosas durísimas"

Alba Sáez (Barcelona, 1992) está en plena vorágine promocional de 'Corredora', donde interpreta a una atleta que sufre un brote psicótico. La película de Laura García Alonso es un retrato crudo de la alta competición con una premisa potente: ¿Qué ocurre cuando una grave enfermedad mental se cruza en el momento crucial de un deportista? La película, premiada en el Festival de Málaga como Mejor Ópera Prima, se estrenó hace unos días en cines.

¿Qué te llamó más la atención del guion y cuál era el gran reto?

Bueno, yo creo que algo que fue para mí chocante fue el gran reto a nivel físico y a nivel mental. Para ser un primer papel protagonista me lo cogí con muchísimo respeto y también con muchas ganas de aprender cosas nuevas y de adentrarme en un mundo que es complejo, como el atletismo y la salud mental; en este caso, un brote psicótico bastante intenso.

No sé si tú tenías algún tipo de experiencia en el mundo del deporte ¿Conocías este mundo o el reto estaba precisamente en que no lo conocías?

En concreto, el mundo del atletismo no lo conocía en absoluto. Era algo totalmente ajeno a mí. Y sí, el deporte… he estado vinculada al deporte siempre. Vengo del mundo de la danza también. He hecho mucha danza, entonces la gestión cuerpo-mente es algo que he ido trabajando mucho desde que era pequeña.

Una cosa que llama mucho la atención del personaje es su absoluta seriedad. En tu gesto parece una persona casi programada, como si lo único que la definiera fueran los resultados o la competición. No sé si ese era el punto de partida o si fue algo hacia lo que fuisteis llegando...

Fue algo que nos fuimos encontrando a medida que íbamos trabajando el personaje con Laura García Alonso. Sí que es verdad que es un personaje muy hermético, entonces le cuesta mucho relacionarse con los demás. Siempre ha tenido esa cosa de no saber muy bien cómo vincularse. Pero tiene algo muy bonito: muestra una vulnerabilidad y una fortaleza al mismo tiempo. Es casi una bomba de relojería que en cualquier momento puede estallar. Notas que hay algo quebrado, pero hay una fortaleza muy grande alrededor. Y era muy importante mostrarlo, sobre todo con intensidad en las miradas y en cómo se relacionaba con los demás. Yo creo que se ha conseguido.

De hecho, ahora que hablas de las miradas, una cosa que me llama la atención es el naturalismo de la película. No ves actores interpretando, sino personas de verdad. Incluso los diálogos tienen una sencillez muy creíble...

Es que justamente en esa simplicidad que hay quizá en muchas de las réplicas del guion se encuentra toda la complejidad. Hay tantas cosas que no se dicen, pero se están diciendo… y justamente el personaje de Cris juega a eso. Bueno, juega a eso no: es así. Hay una complejidad tan grande dentro de ella que de repente que la réplica sea sencilla me parece muchísimo más profundo.

Alba Sáez, la actriz protagonista de 'Corredora' / GORKA URRESOLA

A la hora de trabajar el personaje, ¿estuviste en contacto con gente de alta competición o con personas que hubieran vivido un problema de salud mental parecido?

Para hacer este personaje me estuve preparando durante un año, tres veces por semana en pista. Con un entrenador personal especializado en 800 metros, Andreu Novakowski, que está dentro de la Federación Española. El hecho de estar en esa pista de atletismo —entrenábamos en Marbella, en la pista que está justo delante del mar— hizo que coincidiera con muchísimos atletas que estaban dentro de la Federación y competían a niveles muy altos. Durante todo ese año pude observarlos. Más allá de cómo corrían —que eso es algo que tuve que aprender yo: la colocación del cuerpo, la pisada, que es distinta al running; el tartán es totalmente distinto— pude observar cómo se relacionaban en ese espacio, cómo descansaban, cómo utilizaban los materiales.

Todo ese universo es muy importante porque el personaje de Cris, a pesar de ser protagonista, habla muy poco.

Sí, y por eso también había que explicar el personaje a través del movimiento de cómo entra en esa pista, de cómo camina. Es distinto cómo camina al inicio de la película que a la mitad, cuando sucede algo importante que hace que se replantee todo. A nivel corporal cambia totalmente y, poco a poco, a medida que avanza la trama, aparece una fisonomía distinta que también narra cómo está el personaje. Todos esos matices los fui cogiendo. Además, también pudimos hablar con la unidad psicológica de deportistas.

Hablar de salud mental en el mundo del deporte se ha normalizado en los últimos años: ¿cómo has visto esta evolución?

Es evidente que es una puerta que se está empezando a abrir: las enfermedades mentales dentro del deporte de élite son algo que se tiene que empezar a tratar como una lesión más, igual que si te rompieras una rodilla, porque tus marcas pueden variar muchísimo dependiendo de cómo estés. Para construir el brote psicótico y el delirio sí cogimos varios referentes. Laura, la directora, tiene un ser querido que ha pasado por algo así y lo ha vivido muy de cerca, así que había mucha información que ya teníamos.

Antes me decías que estuviste un año entrenando para conocer de cerca a deportistas de élite… ¿qué es lo que más te llamó la atención de ese mundo?

Me llamó mucho la atención la gestión de la fatiga, la gestión del dolor, la capacidad mental tan fuerte que tienen para lidiar con cosas durísimas y la selección de pensamientos que necesitan para llegar a determinadas marcas. Por eso es tan importante la salud mental. Y aparte, una cosa que creo que rompe esta película es dejar de ver a los deportistas de élite como casi dioses griegos. Se pueden romper. Son personas como tú y como yo. Son muy fuertes, pero tenemos que empezar a humanizarlos para que ellos también puedan gestionar mejor todo.

Mi pareja es muy forofo del Barça y estuve en el Camp Nou el día que ganamos la Liga y fue increíble. Estuve a ratos disociada: mi cerebro no podía racionalizar que hubiera 60.000 personas

Es verdad que cuando juzgamos el rendimiento deportivo muchas veces aparcamos la idea de que puede estar pasando un momento grave en su vida personal…

Claro. Date cuenta de que una lesión invisible es muchísimo más dura que una lesión visible. Porque no tienes una radiografía que diga que te has roto el ligamento cruzado. No hay ninguna prueba física que demuestre que realmente estás mal. Entonces parece que eso puede superarse más rápido o incluso que puedes saltarte el escuchar lo que te está pasando por dentro. Hay que empezar a dignificar este tipo de lesiones y darles un espacio para poder hablar de ello y empezar una conversación que creo que es totalmente necesaria.

Hay un momento de la película que abre un debate sobre cómo abordar un problema grave de salud mental y cómo la protagonista intenta encontrar también otros recursos y cierta autonomía más allá de un tratamiento médico. ¿Ese debate estuvo presente durante el rodaje?

Sí, claro que estuvo presente. Estas son preguntas que quizá Laura te podría contestar mejor porque ya son directamente de guion, pero sí que es cierto que esto es otro de los debates que plantea la película. La protagonista, cuando toma determinadas decisiones —sin hacer mucho spoiler—, intenta recuperar los mecanismos que siempre ha utilizado para volver a sentir que conecta consigo misma. Porque la medicación antipsicótica, en este caso, impide que pueda volver a tener las mismas marcas y también sentir que vuelve a conectar con ella misma, recuperar esa autorregulación. Y hay algo también muy importante dentro de la película: lo que simboliza la familia.

Alba Sáez, en una escena de la película / ELASTICA

La red de apoyo.

El personaje de la hermana le da una entidad como persona adulta a Cris. No la infantiliza y deja a un lado sus miedos para confiar y decir: “Oye, mira, si te estampas, te has estampado, pero yo estoy aquí”. En contraposición está el padre, que intenta sobreprotegerla por miedo real a que le pase algo. Entonces la paternaliza, la infantiliza y la incapacita de alguna manera. Y esto sucede muy a menudo con las personas que están alrededor de alguien que está padeciendo algo así: por miedo, se tiende a limitar la autonomía del otro.

[Con la grabadora ya apagada, Alba interrumpe entre divertida y sorprendida: “¿De verdad no vas a preguntarme por el Barça? Venía con los deberes hechos”]

¿Qué tipo de relación tienes con el Barça?

Mi pareja es muy forofo del Barça y estuve en el Camp Nou el día que ganamos la Liga y fue increíble. Fue mi segundo Barça-Madrid. El primero fue hace unos años y recuerdo que el primer gol que vi lo marcó justamente Lewandowski que ahora se marcha.

Hay gente que quizá no sigue tanto el fútbol o el Barça, pero sí que disfruta de la experiencia social de quedar para ver el partido.

Sí. Como mi pareja es muy futbolera vamos a un bar de Gràcia que es como un santuario: La Gaviota. Recuerdo partidos importantes con todo lleno, gente del barrio, pipas, cervezas y viviéndolo desde dentro. Y yo disfrutando también de ver disfrutar a tanta gente.

¿Alguna vez has sentido envidia de los que viven el fútbol más intensamente por la capacidad que tiene de cambiarte el día?

Totalmente. Hay ese nerviosismo de todos a una, algo de club, de sentir el escudo. Es una de las cosas más bonitas de ir a ver fútbol o formar parte de algo: esa sensación de pertenencia. Yo de momento he estado más como acompañante, entrando y saliendo de ese mundo, pero me parece precioso ver cómo lo vive la gente.

¿Qué es lo que te parece más fascinante de un estadio de futbol?

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En el Camp Nou estaba un poco, a ratos, disociada, porque había tanta gente que mi cerebro no podía racionalizar que hubiera 60.000 personas. Pero estaba muy observadora. Cantaba, participaba en todo. Aunque hay algo que me aleja un poco: el componente testosterónico. Hay mucha testosterona, y eso a veces me genera rechazo. Me gustaría vivir la experiencia de un partido femenino, porque quizá ahí podría entender mejor qué me despierta todo esto. Hay momentos en los que esa violencia o intensidad me parece desmesurada.