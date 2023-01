¿Corre peligro Gavi?

Si el Barça no puede inscribir a Gavi, implica que su contrato vencería en 2024 y no en 2026 En la misma situación se encuentra Araujo

La decisión de LaLiga de no dejar inscribir a Gavi como jugador del primer equipo del Barça porque el club no puede cumplir las exigencias de la patronal puede complicar el futuro de la joven estrella en el Barça.

Los motivos son claros: si el club no puede inscribir a Gavi quiere decir que no puede mejorar sus condiciones económicas, e implica además que su contrato vencería en 2024 y no en 2026.

En la misma situación se encuentra Araujo, otro de los baluartes del Barça actual. Si LaLiga no lo permite, la única solución para el club será conseguir más ingresos, forzar más bajas o iniciar una nueva rebaja salarial, todas tres muy difíciles.

Lo que está claro es que el Barça debe darse prisa porque estar mucho más tiempo sin inscribir a Gavi podría ser muy peligroso.