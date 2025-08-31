La corona de Lamine y un Sant Joan de época 'salvan' al Barça en Vallecas

Primera gran exhibición bajo palos de Joan Garcia. Monumental partido del de Sallent para salvar un punto para un Barça algo espeso en Vallecas y al que solo salvó en ataque un picotazo de Lamine. 1-1 y liderato en solitario del Madrid.

Qué noche en Vallecas. Nos remontamos a los 90. Cuando los estadios eran un barrizal, no había VAR. Y el estadio vallecano estaba igual que ahora, vaya. Solo que 30 años más vetusto y cayéndose más a trozos.

Ya la cosa empezaba de por si calentita en las gradas del coliseo rayista. Huelga de animación en la grada y el presidente Martín Presa avivando el fuego con unas declaraciones incendiarias en la comida de directivas contra Bukaneros, el fondo local. Cánticos desde la previa de más de medio estadio contra el máximo mandatario del Rayo.

La grada de Vallecas, contra Martín Presa / Barbeito

LÍO INICIAL CON EL VAR

Y para más inri, sin funcionar el VAR. Hasta el minuto 15 estuvo inhabilitado por problemas técnicos. De hecho, el monitor donde debía consultar las jugadas Busquets Ferrer nunca llegó a funcionar y se seguía desde Las Rozas. Surrealista.

A nivel deportivo, Flick introducía una pequeña revolución en la defensa con Eric-Christensen de pareja de centrales y Koundé por la derecha. A todo esto, Fermín, uno de los hombres de la semana, empezaba en el banquillo.

FRENÉTICO

El partido empezó como siempre en este escenario. Idas y venidas, verticalidad, frenesí. Las dos primeras claras, para el Barça. Primero un tiro durísimo de Lamine que sacaba como podía Batalla y luego un error en salida de Unai que no supo materializar Raphinha.

En el 12’ apareció Sant Joan Garcia de Assis con un paradón a bocajarro a Ratiu. El partido era una locura y el Rayo llevaba veneno con transiciones rápidas. Y el Barça no acaba de entonarse.

El penalti sobre Lamine / Barbeito

Hasta que apareció el ‘10’. Eslálom dentro del área y penalti inocente de Pep Chavarría. Quizás justito, pero el colegiado lo vio claro. Se armaba gorda en Vallecas, tanto en la grada como en el césped, por la decisión. Lamine anotaba el 0-1 y se colocaba su corona (parece que ya asentada como celebración). Antes del descanso, una buena de Isi y otra aún mejor que marraba Olmo sobre la bocina.

Muy distintos fueron los primeros 20 minutos de la segunda mitad. Juego más bronco, más crispado. Era difícil también mantener el ritmo. Olmo tenía una buena tras una gran dejada de Ferran de cara. Y a partir de ahí interrupciones, un poco de circo con Lamine y la grada. Y rápido nos plantábamos en el 65' en Vallecas.

ERROR GRAVE DEL BARÇA DEFENDIENDO UN CÓRNER Y 1-1

Un poquito antes Flick había agitado la coctelera con un doble cambio. Dentro Rashford y también Fermín. Pero el equipo azulgrana no tenía el dominio y el Rayo empezaba a apretar de lo lindo con el empuje de su gente. Y en un córner llegaba el empate. Error de marcaje de la defensa azulgrana, que se comía la internada al segundo palo de Fran Pérez. El ex del Valencia, que acababa de entrar, marcaba a bocajarro.

SANT JOAN, BRUTAL MANO A MANO

Empezaba otro partido. Y el Barça estaba algo 'grogui'. Y suerte de Sant Joan, que seguía a lo suyo. Tras la de cine del primer tiempo, en el 73' sacaba un mano a mano colosal a Jorge de Frutos. Partido de época el que estaba haciendo el de Sallent.

Descontrol y sensación de que podía pasar cualquier cosa en un tramo final con un gran protagonista. Un Joan Garcia que exasperó a la afición y a los jugadores rayistas. En el 89', Joan se sacaba de la chistera otro paradón tremendo. Y a Ratiu, al que ya le había sacado en la primera una manopla.

Un puntito y gracias al final para un Barça que nunca pudo gobernar en Vallecas y que deja al Real Madrid líder en solitario.