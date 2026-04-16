Cornellà se rinde a la llegada de Messi: "Llegaremos a Segunda División"

Messi sigue generando emociones inexplicables a sus 38 años. Ya hace muchos años, por desgracia, de su última temporada en el Barça, pero su magia sigue viva. Líder del Inter Miami, campeón de la MLS la temporada pasada, y capitán general de la selección argentina que espera volver a levantar la Copa del Mundo este verano en Estados Unidos. Eso sí, su figura va mucho más allá de lo que pasa en el terreno de juego y la compra de la UE Cornellà por parte del ex del Barça ha sido una noticia que ha alegrado a toda la localidad catalana.

No se habló de otra cosa en Cornellà y en toda Barcelona; la noticia fue una bomba para todos. Messi vuelve a relacionarse con el fútbol catalán y eligió Cornellà, algo que llenó de orgullo a los ciudadanos y a los integrantes del club. Como curiosidad, el estadio del Cornellà está a 15 metros del RCDE Stadium...

Leo Messi compró la UE Cornellà / VALENTI ENRICH

En SPORT salimos a la calle a hablar con los cornellanenses y todos coincidían en una misma palabra: ilusión.

"Fue una noticia bastante sorpresiva, pero con ilusión; estamos hablando de Messi. Me lo han comentado por grupos de WhatsApp. Mi hijo está muy contento, se ilusiona. Espera que venga a verlo a algún partido; los jugadores están muy ilusionados. Esto le viene muy bien al equipo y a la ciudad", explicó un padre que hace años que lleva a su hijo al equipo.

"¡Nos pueden invitar a torneos en Miami!"

Nadie tiene muy claro qué esperar de este movimiento; todo fue demasiado inesperado para los aficionados del club. Algunos esperan mejoras en las instalaciones, más profesionalización o incluso subir categorías a niveles nunca antes vistos: "Con la intención de subir a este club a Segunda División. Nosotros creemos que sí, que se van a mejorar las instalaciones, que nos van a bajar las cuotas para los niños y que nos regalen la ropa (ríe). ¡Nos pueden invitar a torneos en Miami! Estamos todos revolucionados. Esto es una gran publicidad para toda la población de Cornellà. Ojala venga mucho, pero lo queremos", explicó una familia de cornellanenses totalmente emocionada por la noticia.

La UE Cornellà entrenando tras conocer la noticia de la compra del equipo por parte de Leo Messi / VALENTI ENRICH

No solo los padres y aficionados estaban felices; los integrantes del club no se lo podían creer. La noticia dejó a más de uno sin palabras: "Estábamos en los vestuarios y nos ha llegado la notificación. Estábamos todos flipando, nadie se lo creía y se lo explicamos a los niños. Al principio se pensaban que era mentira, pero lo hemos buscado en internet y sí, era verdad. Messi es el mejor de la historia y creo que tras esta noticia muchos más van a reconocer al club y van a venir a probarse. Vendrá mucho turista a ver el club que lleva Messi".

El vestuario de la UE Cornellà con una fotografía de un FC Barcelona - Espanyol colgada de la pared / VALENTI ENRICH

Eso sí, a pesar del grandísimo entusiasmo general, siguen quedando algunos que no se fían del movimiento: "La gente está ilusionada porque es Messi. Me parece bien lo que ha pasado; mi hijo lleva jugando en el Cornellà muchos años y está muy ilusionado; yo no tanto. Esto es un club de sacar la pasta. Al club le irá igual; alguien tiene que poner la pasta, sea Messi o sea Pepe. A la ciudad le va a ir bien, Messi cae bien a todo el mundo".

Messi ha llegado a Cornellà y lo ha revolucionado todo el primer día. Los aficionados ya sueñan con ver a su equipo en otra dimensión, y ya sabéis, con Messi de tu lado puedes permitirte soñar con lo más alto.