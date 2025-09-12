Corberán pasa de la polémica por el Estadi Johan Cruyff

Carlos Corberán, entrenador del Valencia, compareció este viernes por la mañana en rueda de prensa antes de disputar el encuentro liguero de esta jornada, que les enfrentará al Barça el domingo (21:00 horas) en el Estadi Johan Cruyff. El club blaugrana tenía previsto regresar al Spotify Camp Nou tras el primer parón de selecciones de la temporada, pero, finalmente, este deberá esperar unas semanas más y será el feudo del filial y del femenino el que acogerá el duelo, como ya sucedió con el Trofeu Joan Gamper.

Desde Valencia se han encargado de avivar una polémica inexistente, en palabras de algunos de sus futbolistas, como Diego López. Sin embargo, el técnico che envió balones fuera al ser preguntado y repreguntado sobre esta cuestión en la conferencia de prensa. "Son la RFEF y LaLiga los que fijan las normas y los que tienen que hacer que se cumplan. Es una situación atípica y yo lo que he hecho es centrarme en preparar el partido, que es lo que está en mi mano. Afecta directamente al aficionado y el club hizo un esfuerzo para que 290 personas nos puedan acompañar y eso es positivo porque la afición es necesaria", comentó en su primera respuesta.

"Escucho poco lo que se puede decir. El campo tiene las mismas dimensiones de césped, así que lo contrario es erróneo. Los Lamine, Ferran, Raphinha o Pedri están muy por encima de las dimensiones de la grada", añadió posteriormente en otra pregunta sobre la misma temática.

Por lo que respecta a lo estrictamente deportivo, Corberán ya se enfrentó al Barça en dos ocasiones durante la temporada pasada con dos goleadas blaugranas: 7-1 en LaLiga y 0-5 en los cuartos de final de la Copa. "Para mí cada partido es un reto. Aquellos fueron los dos días más complicados y después de ambos el equipo fue capaz de levantarse. Tras el 7-1 ganamos al Celta y después del 0-5 ganamos al Leganés 2-0 para escalar y cumplir el objetivo. Me quedo con eso. A nadie le gusta perder y menos de la forma en la que lo hicimos. Transformamos ese dolor en rabia y motivación", comentó ante los periodistas acreditados para la conferencia de prensa.