Mucho corazón para tanta desgracia

Las desgracias adquieren categoría de tragedia cuando ocurren en la Champions. Lo sabe el Barça, que colecciona en los últimos años demonios en forma de expulsiones, jugadas desgraciadas y actuaciones arbitrales controvertidas. El Atlético fue más que nunca el Atlético de Simeone: un equipo a imagen y semejanza del Cholo, desacomplejadamente reactivo, desagradable por su dominio del otro fútbol y contundente en las dos áreas.

El Atlético se marchó con un botín enorme (0-2) del Spotify Camp Nou ante un Barça que compitió con orgullo, pero sin el colmillo de los grandes. Por tercera temporada, el Barça se quedó con diez en una eliminatoria de la Champions. Le ocurrió a Araújo en la temporada 2023-24 contra el PSG en cuartos; a Cubarsí en octavos ante el Benfica en la 2024-25; y de nuevo a Pau, ayer en cuartos ante el Atlético.

Una jugada al límite, en la que Cubarsí se cruzó en carrera y hubo contacto, pero quedará la duda de si fue suficiente para ser roja directa. El momento ganó aún más intensidad cuando Julián Álvarez convirtió la falta directa mientras el Camp Nou aún asimilaba la expulsión.

István Kovács volvió a ser protagonista en otra jugada clave, esta vez por omisión, cuando Juan Musso cedió a Pubill y el central tocó el balón con la mano en el área. Sin intervención del VAR, el barcelonismo no entendía la actuación arbitral: “Ha sido increíble”, denunció Hansi Flick tras el encuentro.

La falta de un '9' decisivo, una condena para Flick

El Barça jugó toda la segunda mitad con diez y Rashford volvió a rondar el gol. El inglés fue un peligro constante, pero le faltó la precisión que diferencia a los buenos futbolistas de los grandes. Su carrera sigue dejando ese aroma de potencial por concretar: las jugadas empiezan más prometedoras de lo que acaban. Alexander Sorloth aprovechó la falta de contundencia del Barça para marcar el segundo en una de esas llegadas súbitas que definen al Atlético. El noruego volvió a hacerse gigante ante el Barça, un equipo al que siempre castiga.

El acierto del Atlético subrayó uno de los grandes males de este Barça esta temporada, que crece en cada partido. El equipo no encuentra ni en Lewandowski ni en Ferran Torres un ‘9’ capaz de marcar diferencias en los grandes escenarios de la Champions.

El polaco fue titular y apenas hubo noticias de él, más allá del gol de Julián en la falta, en el que desvió el balón de forma involuntaria. Ferran salió en la segunda mitad, pero hace meses que no logra imponerse a viejos fantasmas. El Barça echó de menos los goles de sus delanteros en una competición que castiga con crueldad la falta de contundencia. Mereció más el Barça, que sigue vivo a pesar de la desgracia. El equipo se despidió entre gritos de “sí se puede” de la afición, pero con el dolor en la cara de Lamine. Necesitará una remontada memorable para estar en semifinales. Pero sabe Simeone que el Barça de Flick es especialista en lo insospechado.