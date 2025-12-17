La Copinha, el primer destino de 2026 del Barça para detectar talento

La Copa São Paulo de Futebol Junior, la tradicional Copinha, que arranca el 2 de enero, será la primera gran cita de 2026 para el departamento de scouting del Barça, que dirige el ejecutivo portugués João Amaral desde el pasado verano.

Uno de los integrantes de la secretaría técnica se desplazará hasta Brasil para seguir monitorizando y mapeando la irrupción de nuevos talentos.

El principal torneo formativo del fútbol sudamericano llega a su 56ª edición. En esta ocasión, será disputado por 128 equipos, divididos en 32 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores de cada llave avanzan y, a partir de ahí, los enfrentamientos se disputan en formato eliminatorio a partido único. Como siempre, la final está programada para el 25 de enero, aniversario de la ciudad de São Paulo, en el reformado estadio del Pacaembú.

Esta es una oportunidad única para el Barça, y para todos los clubes europeos que peinan el mercado brasileño, de ver in situ la aparición y la evolución de los nombres más interesantes de la categoría Sub-20. Estarán todos los grandes, con excepción del Flamengo, que no enviará en esta edición a su equipo juvenil, porque disputará la primera fase del Campeonato Carioca.

La Copinha vuelve a coincidir con el inicio del Campeonato Paulista, el principal torneo regional brasileño, que empieza el 11 de enero. Como se desarrolla en plena pretemporada, es habitual que los equipos históricos (Corinthians, Palmeiras, Santos y São Paulo) alineen a alguno de sus canteranos con más proyección en las primeras jornadas, lo que ayuda a los scouts en sus análisis de jóvenes promesas.

Deco sigue apostando fuerte por su área de scouting. En este inicio de temporada, el club ha estado presente en torneos importantes a nivel global como el Mundial Sub-20, disputado en Chile y que terminó con el triunfo de Marruecos, y, más recientemente, en Qatar en el Mundial Sub-17 donde detectó al '9' egipcio Hamza Abdelkarim, que está aun paso de fichar por el Barça.