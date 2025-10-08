Copian la pancarta de Laporta en el Bernabéu: IKEA despliega una lona con mensaje para Barça y Madrid: "Hay asuntos..."

La compañía sueca ha querido invitar a las directivas del Real Madrid y del FC Barcelona a recuperar sus tradicionales comidas previas a los Clásicos, suspendidas desde hace años, con un mensaje de reconciliación y diálogo a pocos días del gran duelo del 26 de octubre.

La lona forma parte de la campaña “Lo que se cuece en casa empieza en la cocina”, creada por McCann España, con la que IKEA subraya la importancia de la cocina como epicentro del hogar y lugar donde se resuelven diferencias. Por eso, el mensaje busca que “blancos” y “azulgranas” vuelvan a encontrarse alrededor de una mesa y no solo sobre el césped.

Así es la pancarta / IKEA

La acción, que permanecerá visible hasta el 2 de noviembre, juega con la simbología de la “casa blanca” —el Bernabéu como hogar madridista— y convierte el entorno del estadio en un guiño a la reconciliación entre clubes. Más allá del fútbol, IKEA plantea que los conflictos, sean deportivos, políticos o personales, se solucionan mejor compartiendo conversación y comida.

Con esta campaña, la marca sueca consigue unir humor, actualidad y rivalidad deportiva, siguiendo la línea de creatividad que ya inauguró Laporta en la capital hace tres años.