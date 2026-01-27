El Copenhague visita al Barça en un ambiente convulso

El FC Barcelona de Hansi Flick se medirá este miércoles al Copenhague en el Spotify Camp Nou en un choque crucial para ambos conjuntos. En el caso de los daneses, todo lo que no sea ganar supondrá su eliminación de la competición, ya que con ocho puntos está empatado con los clubes que están en zona de clasificación a dieciseisavos, mientras que el conjunto azulgrana debe ganar e intentar golear para lograr la clasificación directa a octavos de final, o lo que es lo mismo, entrar en el top-8. Antes de la última jornada, los dirigidos por Hansi Flick parten como novenos clasificados, empatados a puntos con hasta siete conjuntos, por lo que una victoria por un importante número de diferencia daría la clasificación directa a los culers, teniendo en cuenta el enfrentamiento directo entre Paris Saint-Germain y Newcastle, ambos por delante del Barça ahora mismo.

Desde la perspectiva del Copenhague, la situación que envuelve a su entrenador, Jacob Neestrup, no parece la más adecuada para afrontar un juego de esta magnitud, pues el técnico había sido fuertemente vinculado en los últimos días con el Eintracht de Frankfurt y con la posibilidad de dirigir en Bundesliga, tras el despido de Toppmöller del conjunto germano, aunque finalmente parece ser que ese movimiento no sucederá.

"Tengo muchas ganas de que llegue el partido de mañana"

Preguntado en la previa por el medio danés 'Bold' sobre si se le había pasado por la cabeza dirigir al cuadro alemán, que finalmente parece que será entrenado por Albert Riera según informa Florian Plettenberg, el técnico se limita a decir que "no, no lo ha hecho, y por lo tanto no tengo más comentarios sobre esos rumores". De hecho, Neestrup cierra los rumores de manera contundente: "Soy el entrenador del FC Copenhague y tengo muchas ganas de que llegue el partido de mañana, y en eso está toda mi atención."

Además, en rueda de prensa, el técnico deja claro por donde pasan las posibilidades de su conjunto: "Ellos son un gran equipo y no podemos tener un plan para frenar a todos los jugadores del Barça, eso es imposible. Así que hemos de enfocarnos en nuestros puntos fuertes y rendir a nuestro máximo nivel". Sobre si la clave pasa por meter un bloque bajo, Neestrup comenta que "no puedes aguantar todo el partido cerrado atrás", por lo que tendrán que "estar muy encima del balón para intentar recuperarlo, porque cuanto más tengamos el balón menos tendremos que defender".

Preguntado por el conjunto azulgrana, el técnico declara que "tenemos mucho respeto por el Barça, pero afrontamos este partido con mucha ilusión y vamos a jugar al máximo para intentar plantarles cara", mientras que sobre Lamine Yamal se limita a decir que "ahora mismo es probablemente uno de los mejores del mundo, por sus capacidades y su forma de jugar, no solo en el uno contra uno, sino asistiendo".