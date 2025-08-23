El Copenhague, opción para Bardghji

Roony Bardghji está convenciendo y gusta mucho, pero si no se genera el fair-play suficiente, el extremo sueco podría quedarse sin ser inscrito con el FC Barcelona y entonces será necesario buscar otras vías. El problema es que con ficha de filial también ocupa el mismo espacio salarial, así que una opción que se podría contemplar desde el club azulgrana es la de una cesión. Y en este contexto, el equipo que está más pendiente y que llevaría la delantera por el vínculo con Roony, sería el Copenhague.

El caso de Bardghji es curioso. Nació en Kuwait, tiene ascendencia siria, representa a la selección de fútbol de Suecia y gran parte de su carrera deportiva la ha pasado en Dinamarca antes de fichar dar el salto al fútbol español de la mano del Barça.

Fue en 2020, cuando tenía 15 años, que pasó de jugar en el Malmö sueco al Copenhague danés, un paso bastante común por otro lado si tenemos en cuenta que, aunque ciudades de dos países distintos, solo están separadas por 43,6 kilómetros y un impresionante puente.

Un gol que dio la vuelta al mundo

Con 16 años y 6 días ya debutó Bardghji en el primer equipo del FC Copenhague en la Superliga de Dinamarca. Firmó 15 goles en 84 partidos oficiales, el más importante y el que le puso en el escaparate futbolístico, el que le marcó el 8 de noviembre de 2023 al Manchester United en la Liga de Campeones para dar la victoria a los de Jacob Nestrup en el minuto 87' por un recordado 4-3. Un tremendo zurdazo de semivolea dentro del área. Poco pudo hacer Onana.

Copenhague - Manchester United | El gol de Bardghji / Telefonica

Precisamente, los 'Red Devils' intentaron su fichaje, pero Bardghji ya tenía predilección de pequeño por el Barça. El club azulgrana le tenía motorizado y se dio la circunstancia de que cuando se lesionó de gravedad en un entrenamiento con el Copenhague, a su agente Christian Emile le dieron la noticia por teléfono desde el club danés cuando se encontraba en las instalaciones azulgranas.

Pendientes de la Champions

El Copenhague es el mejor equipo danés de la actualidad y ya son 15 las participaciones que suma en la Liga de Campeones. La decimosexta podría llegar la próxima semana tras empatar (1-1) en Basilea en la ida de la última ronda previa. El mítico Parken será una olla a presión.

Clasificarse para la fase Liga de la Champions podría ser un factor determinante en la decisión de Bardghji, que además tendría cerca a su hermano menor, Rayan, que se ha quedado en Dinamarca pese al interés del Barça.

Pero siempre siendo la azulgrana la opción preferida de Roony, que ya dijo con satisfacción que ojalá pudiera estar toda su carrera deportiva en el FC Barcelona. El tema es que se lo permitan las inscripciones...