Barça - Copenhague: alineaciones probables del partido de la jornada 8 de la Champions League

El FC Barcelona afronta su último partido de la 'fase liga' de la Champions este miércoles a las 21 horas contra el Copenhague en el Spotify Camp Nou. Los azulgranas, que no dependen de sí mismos, deben golear y esperar el resto de marcadores para confirmar su presencia en el 'top-8', que les ahorraría la eliminatoria de playoffs.

El conjunto de Hansi Flick suma 13 victorias en los últimos 14 partidos, las dos últimas esta pasada semana ante el Slavia y el Real Oviedo. El triunfo contra los checos, sumado a algunos resultados favorables, ha situado a los catalanes en la novena plaza con 13 unidades, igualados a puntos con otros siete clubes.

Por su parte, el Copenhague también tiene cosas en juego, aunque tampoco depende de sí mismo para avanzar a la ronda de playoffs. Los daneses se encuentran en la vigesimosexta plaza con ocho unidades, los mismos puntos que el Olympiacos, el equipo que marca la frontera entre la siguiente ronda y la eliminación.

El conjunto de Jacob Neestrup, que tiene las bajas de Huescas, Mattsson y Delaney, suma una buena racha en Europa, pues en los tres últimos partidos ha ganado dos, contra Kairat Almaty y Villarreal, y ha empatado uno, contra el Nápoles la pasada jornada. En ese duelo, además, el Copenhague se quedó con uno menos en el 35'.

Malabares en el centro del campo

Para el encuentro de este miércoles, Flick no podrá contar con el sancionado De Jong, Joao Cancelo, que todavía no está inscrito, ni con los lesionados Pedri, Christensen y Gavi. En portería, el germano alineará a Joan Garcia, recientemente galardonado al Premio Proyección 2025 en la Festa de l’Esport Català. En el costado izquierdo, tras su suplencia en liga, regresará Balde, mientras que en la derecha también volverá al once Koundé. En el centro de la zaga, el técnico alemán apostará por Cubarsí y Gerard Martín.

Por delante, Flick situará a Eric Garcia y Dani Olmo para sustituir las bajas de Pedri y De Jong. El egarense, en racha, aporta un perfil más ofensivo, acorde con la importancia que tiene golear para entrar en el 'top-8'. En la mediapunta, Fermín López, uno de los tres apercibidos, entrará de nuevo en el once. En la izquierda, Raphinha, que fue sustituido contra el Real Oviedo en el 60', apunta a la titularidad, mientras que en la derecha seguirá Lamine Yamal. En la delantera, con Ferran Torres todavía sin estar al 100%, Lewandowski pondrá los goles.

Alineaciones probables Barça - Copenhague

FC Barcelona: Joan Garcia; Balde, Gerard Martín, Cubarsí, Koundé; Eric Garcia, Dani Olmo, Fermín; Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal.

Copenhague: Kotarski; Marcos López, Gabriel Pereira, Suzuki, Meling; Madsen, Clem; Achouri, Jordan Larsson, Elyounoussi, Dadason.