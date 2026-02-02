Albacete - Barça: Una Copa para Marc Bernal

Vuelve el FC Barcelona a la Copa del Rey, esta vez contra el matagigantes Albacete. Un partido que parece agendado para que Marc Bernal siga ganando protagonismo y creciendo dentro de la plantilla de Hansi Flick. El mediocentro catalán ha sido titular en las dos citas anteriores del torneo del ‘K.O.’ frente al Guadalajara y el Racing, y apunta a contar de nuevo con la confianza del técnico alemán en el Carlos Belmonte este martes (21:00 horas) en el choque de cuartos de final.

La apuesta por Marc no se debe ver, ni mucho menos, como una concesión de Flick, ni mucho menos, tal y como se puedo ver con su actuación ante el Elche. Una de las premisas ineludibles del entrenador del Barça es máxima intensidad y total compromiso en cualquier partido, la sea de la máxima en la Champions o frente a un rival teóricamente inferior en los cuartos de final de la Copa.

Con Flick no hay espacio para bromas

Hansi Flick cree plenamente en Marc, tal y como demostró en su tremendo elogio en la rueda de prensa previa del Elche-Barça. No dudó en ensalzar las cualidades de Bernal y en vaticinarle, a sus 18 años, un largo futuro en el Spotify Camp Nou siendo un referente y marcando una época.

Los elogios no son gratuitos, pues Flick ha demostrado con hechos -esto es, minutos- que cuenta con él. El alemán ha tutelado el progresivo regreso del canterano a la competición evitando que una precipitación pudiera comportar algún contratiempo derivado de la lesión de rodilla que lo tuvo un año en el dique seco.

Sin embargo, Marc ha ido teniendo presencia en el equipo paulatinamente y en este 2026 ha participado en seis de los nueve partidos que ha jugado el equipo. Bernal no jugó en el derbi frente al Espanyol, en la final de la Supercopa ante el Real Madrid ni en el extraño duelo de Anoeta frente a la Real Sociedad. Pero sí compitió con un rendimiento óptimo frente al Athletic en las semifinales de la Supercopa (26’), fue titular contra el Racing en la Copa (58’) y tuvo minutos contra el Slavia (12’), el Oviedo (15’) el Copenhague (45’) y el Elche (27’).

Progresión frente al Copenhague

En el Martínez Valero, el centrocampista de Berga completó en su media de juego 15 de los 16 pases que intentó (94%) en la línea de su excelente aportación en el segundo tiempo del choque de la Champions frente al Copenhague en el que demostró que está en condiciones de ir ganando el protagonismo que Flick espera de él en el centro del campo azulgrana. Con su entrada en el equipo en el lugar de Eric Garcia, el juego del equipo ganó precisión y se aprovechó de su predisposición natural a ordenar el equipo y marcar el ritmo; además, sus incorporaciones al área rival demostraron que también tiene recorrido y llegada.

Control y pausa en Elche

Frente al Elche, Marc cumplió a la perfección con la orden de hacerse con el control del balón y darle al equipo la pausa necesaria para que se frenara el ritmo y el Barça remachara una victoria que le costó cerrar pese a las innumerables ocasiones de gol creadas y los tres disparos a los postes.

Flick le ha dado la titularidad a Bernal en los dos antecedentes de la Copa frente al Guadalajara (0-2, 45 minutos) y el Racing (0-2, 58 minutos), y parece lógico que Marc vuelva a contar con su confianza en el Carlos Belmonte para seguir cogiendo ritmo y llegar a ese nivel que Hansi vio en él en la pretemporada 2024/25 y que espera que lo convierta en un referente culé en la próxima década.

Rotaciones, pero no revolución

Al margen de la entrada de Marc en el once inicial en Albacete, se esperan rotaciones pero no una revolución en el equipo. Hansi Flick no se presta a experimentos cuando hay un título en juego, y la eliminatoria de cuartos es a partido único.

Joan Garcia es inamovible en la portería, pero Cancelo podría suplir a Koundé en el lateral derecho, ya que acabó tocado en Elche aunque se descartó que padezca ninguna lesión importante. También podría entrar Gerard Martín en el eje de la defensa o en el lateral izquierdo, si el técnico da descanso a alguno de los centrales.

En cuanto al centro del campo, Frenkie acompañaría a Bernal, pero Dani Olmo o Fermín López podrían tener un respiro y uno de los dos ocuparía la media punta. Por lo que se refiere al ataque, sería Marcus Rashford quien relevaría a Raphinha, también con molestias tras el partido de Elche y quizás Robert Lewandowski sería titular en lugar de Ferran Torres. Lamine Yamal se mantendría en el equipo titular.