Una Copa para Oriol Romeu

Oriol Romeu arrancó su segunda etapa en el Barça como un avión. Llegó muy en forma tras una temporada excelente con el Girona, donde se convirtió en una pieza imprescindible dentro del esquema de Míchel. El clásico que disputó en Estados Unidos, durante la gira veraniega, convenció incluso a los más escépticos. Y es que el de Ulldecona fue capaz de bloquear y minimizar a quien está siendo uno de los jugadores de la temporada, Jude Bellingham.

Confirmó las sensaciones de la pretemporada en el primer tramo de competición, formando un doble pivote junto a Frenkie de Jong, pero algo cambió cuando el holandés se lesionó. Tanto fue así que empezó a perder protagonismo hasta quedar relegado al banquillo de suplentes. De hecho, no disputó ni un solo minuto en la Supercopa. Ayer Xavi renovó su confianza en él e insinuó que será titular ante Unionistas de Salamanca: "Mañana (por hoy) puede ser muy importante. Seguirá participando y siendo muy válido de cara al segundo tramo de la temporada".

Todo apunta a que saldrá de inicio en un once en el que habrá cambios respecto al equipo que se enfrentó al Real Madrid en Riad. El Barça necesita ganar imperiosamente para no profundizar en la herida abierta tras caer de forma estrepitosa ante los blancos. De ahí que Xavi deba apostar por un equipo de garantías, algo que no está reñido con la necesidad de repartir minutos y protagonismo entre sus jugadores.

Muchas bajas, menos opciones

Además, las bajas de Lamine y Araujo por sanción y las de Ter Stegen, Cancelo, Iñigo Martínez, Marcos Alonso, Gavi y Raphinha por lesión tampoco dejan mucho margen de maniobra. De ahí que la presencia de Iñaki Peña esté garantizada en la portería y en defensa la única novedad, salvo sorpresa, sea Héctor Fort para ejercer de lateral derecho. Koundé, Christensen y Balde completarían la línea de atrás.

Héctor Fort ante el Barbastro / Javi Ferrándiz

Con Romeu jugando de pivote y con un dibujo formado desde el 4-3-3, Fermín López y De Jong (el mejor socio de Romeu) completarían el centro del campo. Arriba la duda, sobre todo, está en el centro del ataque. Ferran Torres tiene muchos números de ser titular por banda derecha y Joao Félix, por la izquierda. Si Lewandowski, algo posible, descansa, Vitor Roque debería ser titular, per Xavi dijo que tendría minutos, no que sería titular. ¿Será el día de Marc Guiu?.

2300