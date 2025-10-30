La convulsa etapa de Eder Sarabia en el Barça

Iñaki Peña y Héctor Fort, ambos cedidos por el Barça al Elche, no serán los únicos que regresarán a Barcelona este domingo a las 18:30 horas. Eder Sarabia, técnico de los ilicitanos, vivió un periodo breve en el banquillo azulgrana a la sombra de Quique Setién. Entre enero y agosto de 2020, el preparador bilbaíno ocupó el puesto de segundo entrenador en una etapa que finalizó con la sonrojante derrota por 2-8 contra el Bayern en Lisboa.

El carácter de Sarabia chocó pronto con los pesos pesados del vestuario culé, quienes habían conquistado todos los títulos posibles con la elástica azulgrana. Los jugadores del Barça, habituados a la personalidad pausada de Valverde, se sorprendieron con las formas del técnico vasco, pues consideraban que el segundo entrenador debía pasar desapercibido. "Hacían un tándem (Setién y Sarabia). Uno era el poli bueno y el otro el poli malo. Eder me chilló mucho, pero era su manera de ser", explicó Junior Firpo, exjugador del Barça, a 'Relevo'.

Nada más llegar al club, Setién concienció a la plantilla azulgrana del talante de su mano derecha. "El primer día expliqué a los futbolistas cómo era Eder. Les dije que el primero que le tenía que aguantar era yo. Es un chaval que tiene energía pura, que vive el fútbol con intensidad, pero que es como es", desveló el cántabro a 'El País'. Sin embargo, el hijo del exfutbolista Manu Sarabia entró con todo al vestuario, dejando dos imágenes icónicas en su breve periplo en Catalunya.

"La química con Messi no fue la deseada"

En la derrota frente al Real Madrid en el Bernabéu por 2-0, las cámaras captaron como Sarabia criticó vehementemente las acciones de varios futbolistas, entre ellos Piqué. La exaltación de Eder llevó a Setién a pedir disculpas a los jugadores en el vestuario, pero el central de la Bonanova defendió la actitud del bilbaíno: "Es normal que el segundo entrenador, en el banquillo de un estadio como el Bernabéu, muestre esa intensidad y se manifieste de esa manera. A los jugadores nos gusta que haya intensidad y a Setién le dijimos en el vestuario que la actitud de Sarabia era la normal y necesaria", declaró Piqué, quien un año después lo firmaría para dirigir al Andorra.

Unas semanas después, el técnico tuvo un encontronazo con Messi en Vigo. En una pausa para la hidratación, mientras Sarabia daba órdenes a los futbolistas, el 10 se alejó del grupo, ignorando al segundo entrenador. A pesar del desplante, el técnico reconoció que el argentino "es el jugador que mejor entiende el fútbol", aunque asume que la química entre ellos no fue la deseada: "No fuimos capaces de tocar las teclas para sacar lo mejor de él ni tampoco encontramos al mejor Messi en el estado anímico. Él debe estar más limpio para desarrollar su fútbol".

"Me veo volviendo al Barça"

No obstante, su momento más sonrojante en el banquillo culé tuvo lugar en Lisboa, en el abultado tropiezo en los cuartos de final de la Champions contra el Bayern. "El equipo no estaba preparado para recibir duros golpes y desde arriba había cosas que fallaban. Después del 2-8 ya sabíamos que habíamos acabado el ciclo en el Barça", apuntó Sarabia en una entrevista a 'Tot Costa'.

Efectivamente. Ahí terminó la etapa de Setién y Eder en el Barça y, en consecuencia, su tándem en los banquillos. Unos meses más tarde, en enero de 2021, el bilbaíno aterrizó en el Andorra, aunque su incorporación se gestó en su despedida del club azulgrana. "Cuando me marché del Barça, Piqué me dijo: 'Tú y yo estaremos en contacto porque cuando el Andorrita suba a Segunda o a Primera quiero que seas el entrenador'. Y bueno, fue antes y fui yo el que ascendió el equipo a Segunda", rememoró el actual preparador del Elche.

Con el Andorra, además de subir de categoría, obtuvo la mejor clasificación de su historia, un séptimo puesto en Segunda. Unos registros que está dejando en anécdota en el Elche, con el que obtuvo un nuevo ascenso. Los ilicitanos han arrancado la temporada a un nivel excelso, que ha servido a Sarabia para conquistar el premio al entrenador del mes de septiembre. El todavía joven entrenador, de 44 años, se ve "volviendo al Barça" algún día, aunque primero quiere seguir haciendo disfrutar a la parroquia del Martínez Valero.