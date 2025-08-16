Convocatoria oficial del Barça contra el Mallorca para el estreno en LaLiga

El FC Barcelona ha hecho oficial la convocatoria para el esperado partido de estreno oficial de la temporada 2025-26 en la jornada 1 de LaLiga, que se disputará este sábado contra el Mallorca en el estadio de Son Moix (19.30h; Movistar+).

Los de Hansi Flick, que cerraron la pretemporada con un balance de 20 goles a favor y cuatro victorias ante rivales de menor entidad en sus paradas en Japón y Corea del Sur, así como la visita del Como en el Gamper, darán el pistoletazo de salida a la competición oficial bajo el sofocante calor de Mallorca.

Para el estreno liguero, el Barça cuenta con la gran noticia que llevaban semanas esperando en las oficinas del Camp Nou: Joan Garcia ya está inscrito en LaLiga desde esta madrugada y a disposición de Hansi Flick para jugar desde el primer partido, mientras que Marcus Rashford, que viaja con el equipo, acaba de entrar en la lista oficial de inscritos antes de subir al avión.

Tres bajas por lesión y tres por inscripción

En la lista del alemán no están por lesión de larga duración ni Marc Bernal, que ya ve cada vez más cerca su regreso, ni Marc-André Ter Stegen, baja confirmada por la Comisión Médica por su lesión de espalda y que ha abierto las puertas a la inscripción del guardameta de Sallent. Tampoco ha entrado en la lista Robert Lewandowski, recuperándose de problemas musculares que lo podrían tener KO durante las primeras jornadas de competición.

La gran ausencia para este partido, más allá de los lesionados de larga duración y Lewandowski, han sido nada más y nada menos que Gerard Martín, Szczesny y Roony Bardghji, cuya inscripción no ha llegado a tiempo aunque han acompañado a sus compañeros en la expedición. La dirección deportiva confía en que su situación de regularice para la segunda jornada de LaLiga.

En clave filial, Flick seguirá contando para el duelo ante el Mallorca con la presencia de Kochen en la nómina de porteros, mientras que Jofre Torrents, Dro y los primos Fernández forman parte de la lista en el primer duelo liguero para los culés.

Convocatoria oficial del Barça

Así, la lista contra el conjunto de Jagoba Arrasate está formada por 23 futbolistas: Joan Garcia, Iñaki Peña y Kochen; Balde, Araujo, Cubarsí, Gavi, Ferran, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford, Christensen, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Kounde, Eric Garcia, Jofre Torrents, Dro, Toni Fernández y Guille.