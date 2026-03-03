La convocatoria de Hansi Flick para intentar la remontada en el Barça-Atlético de la Copa del Rey

Hansi Flick hizo pública esta mañana de martes la convocatoria para afrontar el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de esta noche contra el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. Una lista de convocados con las ya esperadas bajas por sanción y lesión, pero que continúa siendo un grupo de garantías para intentar la remontada y conseguir el pase para la final del estadio de La Cartuja del próximo 18 de abril.

El barcelonismo intenta creer en una remontada milagrosa ante un Atlético que logró un contundente 4-0 en la ida disputada en el Metropolitano y que, de la mano del Cholo Simeone, raramente se ha dejado sorprender tras conseguir una renta tan contundente.

Flick ha tenido que elaborar la convocatoria arrastrando bajas sensibles, algunas de ellas de futbolistas que son fijos en su once inicial en la presente campaña. Es el caso de Eric Garcia, que fue expulsado en el choque de ida y cumple su sanción. Y Frenkie de Jong que estará de baja en esta fase decisiva de la campaña. De manera inesperada se produjo la baja de Robert Lewandowski, que se recupera de un golpe en el rostro en el reciente Barça-VIllarreal. Además, sigue en el dique seco Gavi y Christensen, que se recuperan de sus lesiones de larga duración.

Pese a todo, el grueso de la plantilla está a plena disposición del técnico alemán que no ha dudado en convocar a todos los disponibles de la priemra plantilla y recurrir lo mínimo al Barça Atlètic. Otra cosa es saber qué once inicial presentará frente a un Atlético con mucha calidad y especializado en jugar a la contra, pero que también es capaz de lo mejor y de lo peor en los enfrentamiento directos con el Barça.

La convocatoria de Flick para el Barça-Atlético de la Copa del Rey

