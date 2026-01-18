La convocatoria de Hansi Flick para el Real Sociedad - FC Barcelona de LaLiga 2025/26

El FC Barcelona viaja esta mañana a San Sebastián para afrontar uno de los desplazamientos a priori más complicados de LaLiga, en el estadio de Anoeta frente a la Real Sociedad (21.00 horas). Antes de partir, el entrenador azulgrana facilitó la lista de convocadospara el encuentro.

El Barça busca frente al conjunto de Pellegrino Matarazzo un triunfo que le reafirme al frente de la clasificación tras una semana redonda en la que levantó el primer título de la temporada, la Supercopa de España ante el Real Madrid, y certificó el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Racing de Santander. Además, los blaugrana regresarán a la Champions el próximo miércoles 21 de enero frente al Slavia en Praga. En total, cuatro partidos lejos del Spotify Camp Nou fundamentales para seguir luchando por todos los títulos hasta el final del curso.

Para el partido frente a la Real Sociedad Hansi Flick tiene las bajas ya conocidas de Gavi y Christensen, lesionados; además, la inminente marcha de Dro, a punto de cerrar su fichaje por el PSG ha dejado totalmente fuera de sus planes al hasta ahora canterano barcelonista. También existía la incógnita de Raphinha, pues el brasileño está entre algodones para evitar que las molestias que le impideron entrenarse el sábado con el grupo vayan a más. Finalmente, no forma parte de la expedición culé por "precaución".

Con todo, el técnico del Barça cuenta con el resto de la plantilla a su disposición para poder llevar a cabo las rotaciones que crea oportunas y así repartir minutos; aunque siempre con la precaución necesaria, pues no hay que olvidar que el pasado año la Real Sociedad fue capaz de imponerse a los blaugrana.

Entre las notas positivas, el regreso de Frenkie de Jong tras cumplir el partido de sanción en la Copa por su expulsión en la final de la Supercopa de España ante el Madrid.

La convocatoria

Esta es la lista de convocados de Hansi Flick para el desplazamiento a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad en la jornada 20 de LaLiga 2025/26: