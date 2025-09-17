La convocatoria de Hansi Flick para el Newcastle - FC Barcelona de la Champions

Hansi Flick dio a conocer la lista de jugadores que componen la convocatoria del FC Barcelona para el primer desplazamiento de la temporada 2025/26 en la Champions League. El conjunto azulgrana se estrenará en la Liguilla frente a las 'Urracas' de Eddie Howe este jueves (21.00 horas) en St. James Park.

Para el estreno europeo en la presente edición de la Champions League destaca el regreso de Frenkie de Jong una vez recuperado de las molestias con las que llegó desde los Países Bajos y que le impidieron participar frente al Valencia.

De Jong se incorpora a una convocatoria en la que se consolida Marc Bernal, quien podría debutar en la Champions League en caso de volver a disfrutar de minutos. En cualquier caso, el neerlandés y Casadó se disputan el puesto de pivote con Bernal a la expectativa desde el banquillo.

Precaución con Lamine

Quién continúa de baja es Lamine Yamal. El canterano arrastra molestias en el pubis y no se le forzará lo más mínimo. No ha podido entrar con el resto de sus compañeros durante la semana, por lo que se quedó en Barcelona para continuar con su plan específico.

Tampoco están presentes en la relación Gavi y Balde, que siguen recuperándose de sus lesiones en la rodilla y musculares, respectivamente. Su vuelta a los terrenos de juego tampoco será inminente.

La otra baja es la de Marc-André Ter Stegen, pero en su caso es de larga duración, por lo que la tripleta de porteros convocados sigue conformada por Joan Garcia, Szczesny y Diego Kochen.

La citación de Hansi Flick:

Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Diego Kochen:

Defensas: Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric Garcia y Jofre.

Centrocampistas: Pedri, De Jong, Fermín, Casado, Olmo y Bernal.

Delanteros: Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony y Toni Fernández.