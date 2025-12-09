La convocatoria de Hansi Flick para el Barça - Eintracht Frankfurt

Hansi Flick ya hizo pública la lista de convocados para afrontar el trascendental partido de la Champions entre el FC Barcelona y el Eintracht Frankfurt de la Champions League 2025/26. El choque supone el regreso de la máxima competición continental al Spotify Camp Nou casi tres años más tarde y para la cita el técnico alemán ha presentado una convocatoria con u

Es un partido especial por ese regreso al 'Templo', pero también por la importancia del mismo, ya que el Barça necesita vencer para mantener intactas sus aspiraciones de finalizar la fase de liga entre los ocho primeros y evitar de esta manera el play off.

Además de ese componente de urgencia, hay un componente de 'vendeta' frente a un Eintracht que se impuso al Barça en su última visita, en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, no solo en el terreno de juego sino también en la grada: 'coló' hasta 30.000 seguidores. Esta vez, las medidas de seguridad han sido extremas.

En el aspecto puramente deportivo, Hansi Flick tiene algunas bajas importantes, como las de Gavi, Dani Olmo y Araujo (el uruguayo, además, está sancionado), pero cuenta con el resto de sus efectivos y deberá solucionar un auténtico dilema a la hora de confeccionar el once inicial.

Quizás el aspecto más importante es que Casadó, Fermín, De Jong y Lamine Yamal deberán estar muy pendientes en los minutos que jueguen para no ser amonestados pues están apercibidos de sanción.

El Eintracht llega muy exigido al partido, tras encajar una goleada en la Bundesliga ante el RB Leipzig, con dos de sus delanteros más eficaces lesionados y el técnico Dino Toppmöller muy cuestionado.

Pero antes, la convocatoria con la gran novedad del regreso del capitán y portero Marc André Ter Stegen, que deja atrás su lesión en la espalda pero que se incorpora al grupo para estar en el banquillo, tal y como ya adelantó Flick que tiene clara la apuesta por Joan Garcia.

La convocatoria de Hansi Flick para el Barça - Eintracht