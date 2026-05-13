La convocatoria de Hansi Flick para el Alavés-Barça de LaLiga 2025/26

Hansi Flick dio a conocer la lista de convocados de cara al partido de la jornada 36 de LaLiga 2025/26 Alavés-Barça antes de que la expedición azulgrana partiera hacia Vitoria. Un encuentro que para el conjunto catalán tiene una importancia relativa después de proclamarse campeón en el clásico frente al Real Madrid (2-0), pero en el que el rival se juega nada menos que la salvación de categoría. Una lista con tres ausencias destacadas y una novedad esperada.

El Barça afrontará el choque de Mendizorroza apenas 48 horas después de las celebraciones por la conquista de su 29ª Liga. Hansi Flick aseguró que a pesar de tener los deberes hechos, y con una nota sobresaliente, espera que su equipo compita frente al Alavés. En juego hay asuntos menores aunque atractivos para el equipo, como igualar el récord de los 100 puntos de los equipos de José Mourinho (Real Madrid 2011-12) o Tito Vilanova (FC Barcelona, 2012-13), asegurar el Trofeo Zamora para Joan Garcia, lograr el Trofeo Zarra para Ferran Torres, superar la barrera de los 100 goles a favor (ahora suma 91)...

Por si las dudas, Flick ya dejó claro en la rueda de prensa previa al encuentro que no va a dar así como así la alternativa a jugadores habitualmente suplentes. "¿Jugar Kochen? No... Joan es el número 1 y Tek, el número 2", puso como ejemplo. Otra cosa es que la plantilla ha llegado a la recta final de la temporada muy castigada por las lesiones y las exigencias del calendario.

Por tanto, es casi seguro que habrá rotaciones en el once inicial, como la entrada de Koundé o Balde en los laterales de la defensa, Bernal en el centro del campo o Roony Bardghji en el ataque para dar un respiro a titulares más habituales. No será el caso de Frenkie De Jong, que quedó fuera de la lista, así como Fermín, que también tendrá descanso. En el caso del brasileño Raphinha, cumple un partido de sanción. Pero no se prevé una revolución en el once inicial, más aún teniendo en cuenta que Flick ha utilizado en mayor o menor medida a casi todos sus futbolistas cuando han estado a disposición.

En cambio, sí se ha producido el esperado regreso de Andreas Christensen quien recibió el alta médica. El internacional danés ha superado una grave lesión en la rodilla izquierda que lo ha mantenido de baja casi cinco meses. Ahora dispondrá de estos tres partidos para ir cogiendo ritmo d ecompetición y confirmar definitivamente que está en condiciones de jugar al máximo nivel.

La lista de convocados de Hansi Flick para el Alavés-Barça

Estos son los futbolistas que ha convocado Hansi Flick para el desplazamiento a Vitoria para afrontar en el estadio de Mendizorroza el Alavés-Barça de este miércoles (21.30 horas):

Joan Garcia, Szczesny, Eder Aller (porteros); Kounde, Xavi Espart, Christensen, Araujo, Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martín, Balde, Joao Cancelo, Álvaro Cortés (defensas); Gavi, Marc Casadó, Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo, Tommy Marqués (centrocampistas); Bardghji, Rashford, Lewandowski y Ferran Torres (delanteros).

Tras el partido de Mendizorroza contra el Alavés, al Barça le quedarán por delante dos partido para cerrar definitivamente la temporada 2025/26: en el Spotify Camp Nou ante el Real Betis (en principio el domingo 17 de mayo a las 19:00 horas) y en la última jornada de LaLiga, en Mestalla contra el Valencia (programado ahora para el sábado 23 de mayo a las 21.00 horas). Estos horarios pueden estar sujetos a cambios si los rivales y terceros equipos están afectado por los resultados de los mismos.