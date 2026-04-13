La convocatoria de Flick antes de viajar a Madrid para el Atlético-Barça de la Champions

Hansi Flick dio a conocer la lista de convocados para el trascendental partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano. El FC Barcelona afronta uno de los duelos más importantes del curso obligado a ganar tras la derrota de la ida en el Spotify Camp Nou (0-2) con algunas ausencias muy destacadas en el terreno de juego y con varios jugadores clave que llegan justos en el aspecto físico, pero unido como una piña en el vestuario y así lo ha querido escenificar el técnico azulgrana.

Es el caso de Frenkie de Jong, que reapareció en la recta final del derbi; Gerard Martín, que fue sustituido al descanso del duelo contra el Espanyol por precaución; o de Eric Garcia, Pedri, Kounde y Balde, quienes han superado recientemente lesiones y están intentando recuperar su punto óptimo de forma.

El cuerpo técnico también seguía pendiente de la evolución de Marc Bernal, de baja en los últimos compromisos y cuyo estado físico se valorará hasta el último momento (entró en la convocatoria pero con asterisco, pendiente del alta), mientras que en el lado positivo están el excelente momento de forma de Lamine Yamal o Fermín López y los regresos de Gavi o Frenkie de Jong. Entraron los habituales del filial Kochen, Cortés, Espart y Tommy.

Dos ausencias de mucho peso

El conjunto azulgrana afronta el choque con la sensible baja de Pau Cubarsí, que cumple un partido de sanción tras ser expulsado en el choque de ida. Flick tampoco puede contar con Raphinha, un delantero con un enorme peso específico en el terreno de juego y que sigue convaleciente de su lesión durante el último parón de selecciones. Andreas Christensen y Jofre Torrents siguen de baja.

A diferencia de otras ocasiones, el técnico del Barça ha decidido viajar a primera hora hasta Madrid para llevar a cabo la última sesión de trabajo en el mismo césped del Metropolitano, esta tarde a partir de las 18.00 horas. Antes, el técnico alemán y Lamine Yamal habrán atendido a los medios de comunicación a partir de las 17.15 horas en una rueda de prensa que ha despertado una enorme expectación.

Quizás el aspecto más positivo sea el efecto balsámico que tuvo el triunfo del Barça en el derbi barcelonés ante el Espanyol. La comunión de los jugadores con la grada del Spotify Camp Nou al grito de '¡Sí se puede!' , es el clavo al que se agarra la 'Gent blaugrana' para seguir creyendo en la remontada y plantarse en las semifinales de la Champions.

La lista de convocados de Hansi Flick

Porteros: Joan Garcia, Szczesny, Kochen

Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Gerard Martín, Koundé, Eric, Cortés, Xavi Espart

Centrocampistas: Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal* (pendiente del alta), Tommy

Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Roony