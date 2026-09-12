La convocatoria del FC Barcelona para visitar al Levante en la Liga

El FC Barcelona espera seguir su camino triunfal este domingo a las 16.15 horas en el Ciutat de València ante un Levante que suele poner las cosas difíciles a los azulgranas y que en el último partido en su feudo goleó al Betis por 5-2. Un partido que promete goles y emoción, pues son dos equipos ofensivos.

FC Barcelona

La gran novedad respecto al último partido de Champions League, la abultada victoria por 5-1 contra el Feyenoord, es el regreso de Eric Garcia, que se perdió el encuentro por sanción. El de Martorell jugará con una máscara protectora tras el golpe accidental que sufrió en el tabique nasal durante el partido de Mestalla.

Flick, como ya ocurrió en el feudo del Valencia, cuenta con 24 jugadores disponibles, pues ha vuelto a citar a Hamza Abdelkarim de los que tienen dorsal del filial, mientras que Jesse Bisiwu jugará con el Barça Atlètic en Logroño este domingo al mediodía.

La lista de Hansi Flick para el Levante-Barça

En Mestalla, el futbolista que se quedó en la grada fue el centrocampista Brian Fariñas. Veremos si el castellonense vuelve a repetir en el Ciutat de València o si el descartado es otro futbolista.

La lista de 24 jugadores para el Levante-Barça la integran los porteros Joan Garcia, Wojciech Szczesny y Dominik Livakovic; los defensas Joao Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Kounde y Eric Garcia; los centrocampistas Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodri, Dani Olmo y Marc Bernal; y los delanteros Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon y Hamza Abdelkarim.

Noticias relacionadas

La plantilla de Flick, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper antes del Levante - Barça / GORKA URRESOLA

A por el 'Pleno al 15'

El FC Barcelona llega al Ciutat de València con el objetivo de sumar su quinta victoria consecutiva en LaLiga. Los de Hansi Flick han arrancado a todo trapo, con pleno de triunfos y un balance realizador de 17 goles a favor y 2 en contra. Los azulgranas debutaron con un 0-5 en Elche, doblegaron por 2-0 al Athletic Club en el debut en el Spotify Camp Nou, donce recibió después al Rayo Vallecano para golear por 5-2 y vuelve a la capital valenciano tras otra 'manita', un 0-5 en Mestalla.