La convocatoria del FC Barcelona para visitar al Celta de Vigo

El FC Barcelona visita este domingo uno de los estadios que peor se le han dado en los últimos años: Balaídos. El conjunto blaugrana, que sigue sin encontrar su mejor versión y viene de empatar en Brujas en la Champions League, se enfrenta esta noche al Celta de Vigo con el objetivo de no perder de vista al Real Madrid en la clasificación y, si puede ser, mostrar una imagen convincente que ilusione a la afición antes del último parón de selecciones del año.

Hansi Flick aún no podrá contar con Joan Garcia ni Raphinha, los próximos futbolistas que abandonarán la enfermería culé. Ambos recibirán el alta médica, en principio, justo después del parón. Sí que ha sido incluido en la convocatoria para viajar a Vigo un Jules Koundé que, tal como avanzó SPORT, este sábado no pudo completar el entrenamiento al completo junto con sus compañeros. El central francés acabó con problemas físicos el último compromiso y no se ha podido ejercitar con normalidad en los últimos días, pero formará parte de la expedición. Veremos si tiene minutos.

Andreas Christensen, por su parte, regresa a la lista blaugrana después de perderse los últimos tres partidos, el clásico incluido, por culpa de unas molestias musculares. El club no había emitido ningún parte médico, pero este domingo ha anunciado su alta médica. Buen refuerzo para Flick de cara a un encuentro que Eric Garcia disputará con máscara debido a la fractura nasal que sufrió ante el Brujas. El de Martorell apunta al lateral derecho del once inicial.

A pesar de que la idea inicial era que ayudara al filial en el partido de esta tarde contra el Torrent, la incertidumbe con Koundé ha provocado que Xavi Espart también haya sido citado por Flick. El lateral se suma a una lista de canteranos que completan Kochen, Aller y Dro.

La convocatoria de Hansi Flick para el Celta-Barça

Szczesny, Kochen, Eder Aller, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric Garcia, Xavi Espart, Fermín, Casadó, Olmo, Frenkie de Jong, Bernal, Dro, Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Roony Bardghji.