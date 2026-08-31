La convocatoria del FC Barcelona ante el Rayo Vallecano

El FC Barcelona ya tiene convocatoria para el duelo de este lunes en el Camp Nou frente al Rayo Vallecano. Hansi Flick ha citado a 22 futbolistas para medirse al cuadro rayista con la intención de ganar el tercer partido consecutivo y mantener el liderato, que ahora ha caído en manos del Real Madrid después de su goleada al Málaga.

El liderato en solitario llegaría con una victoria por dos goles de diferencia ya que el Real Madrid tiene una diferencia de goles de +8, por el +7 que tiene el conjunto blaugrana. En cualquier caso, el objetivo del Barça es vencer parea sumar el pleno de nueve puntos, algo que solo lograrían los madridistas y barcelonistas.

Flick ha citado a los mismos futbolistas que vencieron al Athletic Club. Por tanto, el meta Dominik Livakovic todavía no figura entre los citados al no estar entre los jugadores inscritos en LaLiga. El fair play financiero al cierre del mercado determinará si el meta croata figura en la plantilla definitiva del FC Barcelona o se marcha cedido. La decisión se tomará mañana martes, una vez que el mercado se cierre a la medianoche. Por tanto, el joven Eder Aller seguirá ejerciendo de tercer portero, por detrás de Joan Garcia y Szczesny.

Esta era la única gran duda ya que Alejandro Balde continúa entre los citados, pese a que podría haber algún movimiento de última hora con el canterano. SPORT informó del deseo del Inter de incorporarlo en lo que sería un intercambio con Federico Dimarco.

Las dos dos únicas bajas por lesión son la de Gavi, que por precaución se ha quedará sin vestirse de corto tras el golpe recibido en Elche, al igual que Frenkie de Jong, quien sigue con su tratamiento conservador de la rodilla y no hay tiempo estimado para su vuelta. El único descarte táctico es el de Casadó, a la espera de resolver su futuro una vez que Héctor Fort ya se ha comprometido por la Real Sociedad.

Los jóvenes del filial aún tienen protagonismo con la presencia del meta Eder Aller, junto a Fariñas y Hamsa. Cabe recordar que Xavi Espart ya cuenta con dorsal del primer equipo.

Por su parte, Gabriel Jesus, el flamante fichaje, está a la espera de pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato por dos temporadas para incorporarse al cuadro culé.

Convocatoria

Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Eder Aller

Defensas: Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Koundé y Eric Garcia

Centrocampistas: Fermín, Pedri, Rodri, Olmo, Bernal y Fariñas

Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon y Hamsa