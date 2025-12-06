La convocatoria del FC Barcelona para el partido contra el Real Betis

El FC Barcelona tiene por delante un partido muy especial este sábado a las 18.30 horas. Los azulgranas visitan La Cartuja, donde vivieron una noche mágica la temporada pasada al derrotar por 3-2 al Real Madrid en la final de la Copa del Rey, con el tanto de Koundé en el 116'. Esta vez regresarán al estadio andaluz para medirse al Real Betis en LaLiga.

El club catalán ha anunciado la convocatoria para el encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada del campeonato nacional, a la que vuelve Frenkie de Jong tras dos partidos ligueros ausentes. El neerlandés se perdió el compromiso contra el Alavés por motivos personales, mientras que no estuvo disponible contra el Atlético por un proceso febril. El 21, ya totalmente recuperado de la gripe, apunta a salir de inicio para acompañar a Pedri en el centro del campo.

Fermín, que al igual que su compañero se perdió los dos últimos duelos, también retorna a la convocatoria tras superar sus pequeñas molestias en el sóleo. Aun así, el técnico del Barça no arriesgará con él, más aún tras la lesión de Dani Olmo, así que partirá desde el banquillo. Su objetivo es sumar minutos en la segunda mitad para iniciar de titular contra el Eintracht.

Por otro lado, quien todavía no forma parte de la lista es Ronald Araujo. El uruguayo, que pidió un tiempo al club para recuperarse anímicamente tras su expulsión en Stamford Bridge, no ha entrenado con el grupo desde entonces, aunque Deco y Laporta son optimistas con su regreso a corto plazo.

Además, esta semana se le ha sumado la baja de Olmo, que sufrió una luxación en el hombro izquierdo en la acción del segundo gol del Barça contra el Atlético. El egarense, al igual que Ter Stegen y Gavi, no estará disponible para Flick hasta 2026.

Asimismo, el preparador alemán ha citado a Dro y Bardghji, futbolistas con ficha del filial, pero en dinámica del primer equipo. Los canteranos Eder Aller, Jofre Torrents y Tommy Marqués completan la lista.

La convocatoria de Hansi Flick para el Betis - Barça

Porteros: Joan Garcia, Szczesny, Aller.

Defensas: Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric Garcia, Jofre

Centrocampistas: Pedri, Casadó, Fermín, De Jong, Bernal, Dro, Tommy.

Delanteros: Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford, Roony.