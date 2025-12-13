La convocatoria del FC Barcelona para el partido contra Osasuna

El FC Barcelona recibe este sábado a las 18:30 horas a Osasuna en el Spotify Camp Nou. Los azulgranas, líderes de LaLiga con 40 puntos, cuatro más que el Real Madrid, buscan ampliar la ventaja con los blancos. En frente espera el siempre aguerrido cuadro rojillo, que viene de ganar un choque crucial contra el Levante para huir, momentáneamente, de la quema.

El club catalán ha anunciado la convocatoria para el encuentro, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports, de la que se han caído los mismos futbolistas que contra el Eintracht de Frankfurt: Gavi, Araujo y Dani Olmo. El centrocampista andaluz avanza a buen ritmo en su recuperación y sigue ejercitándose en el gimnasio de la Ciutat Esportiva. Sin embargo, no regresará a la lista hasta febrero de 2026.

Por su parte, el uruguayo está desconectando unos días en Tel Aviv para tratar de mejorar anímicamente después de ser expulsado en el partido de Champions contra el Chelsea, mientras que el egarense, con una luxación en el hombro izquierdo, también estará en el dique seco hasta el próximo año. Olmo tiene como objetivo regresar para el derbi contra el Espanyol del 4 de enero o, como muy tarde, para las semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic Club el día 7.

Baja de última hora

Ter Stegen, que ya volvió a la convocatoria contra el conjunto alemán, regresa a una cita liguera por primera vez desde el 25 de mayo. Aun así, el guardameta germano no saldrá de inicio, pues Hansi Flick confirmó en rueda de prensa que Joan Garcia es su portero titular. El que sí que será baja, como ha confirmado el club en su comunicado médico de última hora, es Tek Szczesny, que no estará en el banquillo ante Osasuna por una gastroenteritis.

Asimismo, el entrenador del Barça ha citado a Dro y Bardghji, futbolistas con ficha del filial, pero en dinámica del primer equipo. Por otro lado, los canteranos Kochen, Jofre Torrents y Tommy completan la lista.

La convocatoria de Hansi Flick para el Barça - Osasuna

Porteros: Joan Garcia, Ter Stegen y Kochen

Defensas: Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric Garcia y Jofre

Centrocampistas: Pedri, Casadó, Fermín, De Jong, Bernal, Dro y Tommy

Delanteros: Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony