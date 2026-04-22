Convocatoria del FC Barcelona para el partido contra el Celta de Vigo de la Jornada 33 de Liga EA Sports

El FC Barcelona tiene otra cita importante para seguir consolidando su liderato en la Liga EA Sports y acercarse cada vez más al título matemático. El cuadro azulgrana recibe al Celta de Vigo en la Jornada 33 en el Spotify Camp Nou (21:00) en el que será el antepenúltimo encuentro oficial en casa de esta temporada 2025/26.

Hansi Flick tan solo tiene las bajas de Marc Bernal, Raphinha y Andreas Christensen para el duelo liguero intersemanal, que llega tras caer eliminado en la Champions League en cuartos de final ante el Atlético de Madrid la pasada semana. El entrenador de Heidelberg dio un par de días de descanso a la plantilla, que volvió al trabajo el sábado y que no disputó partido el fin de semana por la final de la Copa del Rey.

El Celta también llega tras KO europeo

Por su lado, el Celta llega al choque también tras consumar su eliminación de la Europa League, en su caso ante el Friburgo alemán y después de no tener ninguna opción de pasar de ronda cayendo por un global de 6-1. Los vigueses son sextos con 44 puntos y necesitan ganar para mantener el pulso con el Betis por la quinta posición (los andaluces ganaron ayer al Girona y se han colocado con 49).

Flick volvió a contar en la sesión de este martes con los futbolistas del Barça Atlètic Álvaro Cortés, Xavi Espart y Tommy Marqués (Jofre sigue de baja, pero avanza en su recuperación de la lesión que sufrió hace un par de meses), que, en principio, entrarán en la lista de convocados del partido de esta noche tras jugar los tres el domingo en el Municipal de Olot con el filial azulgrana.

Marc Bernal todavía no dispone del alta médica. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

Por lo demás, la convocatoria varía solo en dos piezas respecto al último duelo oficial frente al Atlético de Madrid en Champions, en el que ya estuvo Frenkie de Jong. Veremos si el tulipán está ya para salir de inicio. Se caen Marc Bernal, que entró para hacer piña con el grupo pero ni se vistió de corto en el Metropolitano, y Álvaro Cortés. Y vuelve Pau Cubarsí, sancionado ante los colchoneros.

La convocatoria es la siguiente:

Porteros: Joan Garcia, Szczesny, Kochen

Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Gerard Martín, Koundé, Eric, Xavi Espart

Centrocampistas: Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Tommy

Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Roony