La convocatoria del FC Barcelona para el partido contra el Atlético de Madrid

Empieza una rueda de tres partidos entre FC Barcelona y Atlético de Madrid. Tres 'batallas', una de Liga y dos de Champions League, que serán determinantes para medir las temporadas de dos de los equipos más potentes de Europa.

Hansi Flick ha podido completar apenas dos sesiones con todos los futbolistas disponibles antes de poner rumbo a Madrid para ese primer envite liguero correspondiente a la Jornada 30.

Cortés vuelve al filial

Los internacionales regresaron el miércoles, día que el técnico alemán dio de descanso, y ya a partir del jueves tuvo a los jugadores a sus órdenes. Este viernes, en la previa del choque ante los del 'Cholo' Simeone, vimos que Xavi Espart y Tommy Marqués seguían del filial en dinámica de primera plantilla y que Álvaro Cortés había bajado ya con el Barça Atlètic para el importante encuentro ante el Porreres.

Hansi Flick visitó el entrenamiento del Barça femenino / FCB

Será un curso muy muy cargado de Barça-Atlético de Madrid, puesto que llevamos tres: uno de Liga (3-1 para el Barça) y dos de Copa del Rey en una eliminatoria bestial con un 4-0 en la ida para los colchoneros y un 3-0 para el cuadro de Flick en la vuelta en el Spotify Camp Nou.

Precedentes

Más allá de ese 4-0 copero, las últimas visitas a territorio indio para medirse con el Atlético han sido positivas para el FC Barcelona: 0-1 el curso pasado en Copa y 2-4 en Liga.

No se fía ni un pelo Hansi de cara a este encuentro en el que el club azulgrana tiene más en juego, puesto que su rival está ya ,muy descolgado en el campeonato doméstico (a 12 puntos). El cuadro de Hansi Flick tiene cuatro de margen sobre el Real Madrid de Arbeloa, que puede ser tan solo uno si los blancos hacen su trabajo unas horas antes en Mallorca.

Gestión de cargas

Veremos cómo gestiona cargas el técnico de Heidelberg teniendo en cuenta que el miércoles empieza la eliminatoria de cuartos de final de Champions.

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La convocatoria del FC Barcelona para este partido de la Jornada 30 es la siguiente: Szczesny, Joan Garcia, Eder Aller, Eric Garcia, Ronald Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Xavi Espart, Balde, Koundé, Tommy Marqués, Bernal, Casadó, Pedri, Fermín, Dani Olmo, Gavi, Rashford, Lamine Yamal, Ferran Torres y Lewandowski y Roony.