La convocatoria del FC Barcelona para Bilbao

Doble reto de máxima exigencia para el Barça de Hansi Flick. Tras la agónica y polémica victoria del Real Madrid en Vigo el viernes, los azulgranas necesitan ganar en San Mamés para mantener el colchón de cuatro puntos en el liderato de LaLiga. Después, llegará la ida de los octavos de final de la Champions League en otro feudo 'caliente' como es St. James' Park. Desde el club y el staff técnico del FC Barcelona se ha decidido que la expedición se desplace directamente de Bilbao a Newcastle, pernoctando en la capital vizcaína, por motivos logísticos y para ahorrar a los jugadores la carga de un viaje más en un calendario comprimido.

Flick confirma que Gavi viajará con el equipo para los próximos partidos / EFE

Es por esta razón que Flick ha confeccionado una convocatoria con varias novedades y futbolistas del filial. En la última lista, la de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, el técnico germano solo citó a 20 futbolistas.

Espart i Cortés, novedades del filial

Evidentemente, quienes no han podido entrar son los lesionados. Flick no puede contar con sus laterales titulares, Jules Kounde y Alejandro Balde, con el central Andreas Christensen, ni con el centrocampista Frenkie de Jong. Tampoco ha podido echar mano de jugadores del filial que, de estar disponibles, podían haber sido citados, como Jofre Torrents o Toni Fernández.

La gran novedad en la lista es el regreso de Robert Lewandowski tras no jugar el choque copero del pasado martes por una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.. El 'killer' polaco lucirá una máscara protectora, que ya se ha probado en los últimos entrenamientos. Gavi no está en la convocatoria, pero se sumará por la tarde sin el alta médica.

Robert Lewandowski, con la máscara protectora / Valentí Enrich

Una máscara como la que ya lució en su día Eric Garcia y que el de Martorell prolongó incluso cuando ya no la necesitaba. Es la tercera gran novedad, pues no jugó contra el Atlético por lesión.

Estos son los convocados para Bilbao y Newcastle

Flick también ha tirado de futbolistas del filial para completar la lista. Se lleva al capitán del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, y al lateral diestro Xavi Espart, de quien habló maravillas en la previa hasta el punto de compararlo con un mito del fútbol alemán como Philipp Lahm.

Flick: "Me gusta la confianza de Xavi Espart con la pelota, me recuerda a Philipp Lahm" / FC Barcelona

La convocatoria del FC Barcelona para el doble desplazamiento a Bilbao y Newcastle es la formada por los guardametas Joan Garcia, Szczesny y Kochen; los defensas Joao Cancelo, Ronald Araujo, Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martín, Xavi Espart y Álvaro Cortés; los centrocampistas Marc Casadó, Marc Bernal, Pedri, Fermín, Dani Olmo y Tommy Marqués; y los delanteros Lamine Yamal, Roony Bardghji, Raphinha, Marcus Rashford, Ferran Torres y Robert Lewandowski.