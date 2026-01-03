La convocatoria del FC Barcelona para el derbi contra el Espanyol

El FC Barcelona estrena el 2026 con uno de los partidos más señalados, especiales y con más carga emocional de la temporada. Los azulgranas visitan al Espanyol en el RCDE Stadium en el primer derbi de la temporada, marcado por el regreso de Joan Garcia a Cornellà defendiendo la portería azulgrana tras nueve temporadas como perico.

El Espanyol afronta el derbi con especial motivación por el componente emocional pero también por su gran momento deportivo, con cinco victorias consecutivas en Liga (y, en medio, la eliminación de la Copa a manos del Atlético Baleares). Y el Barça, con el objetivo de recuperar las sensaciones de los últimos partidos del 2025 y mantener la distancia en lo más alto de la tabla.

Para esta gran cita, la primera del año y antes de viajar a Arabia para disputar la Supercopa, Hansi Flick recupera a Dani Olmo y a Pedri, como estaba previsto, que han entrado en una convocatoria tras recibir ambos el alta médica.

Solo tres ausencias en la lista: Gavi, que sigue con su proceso de recuperación, Christensen, que sufrió una lesión de rodilla de larga duración y está llevando a cabo un tratamiento conservador, y Araujo, que aunque ya entrena con el grupo, Hansi Flick dijo que será el jugador el que decida cuándo volver.

La convocatoria de Hansi Flick para el Espanyol - Barça

Estos son los 23 futbolistas citados por el técnico alemán:

Ter Stegen, Balde, Cubarsí, Ferran, Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Joan Garcia, Rashford, Fermín, M. Casadó, Gerard Martín, Olmo, F. De Jong, Bernal, Kounde, Eric, Szczesny, Jofre, Dro, Roony y Tommy