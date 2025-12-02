La convocatoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid

El FC Barcelona ha facilitado de forma oficial la lista de convocados para el partido de Liga que le medirá este martes al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. El técnico, Hansi Flick, ha facilitado la convocatoria en la que destaca una baja inesperada: Frenkie de Jong.

El centrocampista neerlandés vuelve a estar fuera de la lista después de perderse el anterior encuentro liguero por motivos personales. Hoy se perderá el duelo, según ha comunicado el Barça, por un "proceso febril". El joven Tommy Marqués repite en la convocatoria como consecuencia de ello.

Entre las otras ausencias destaca la de Ronald Araujo, quien ha pedido un tiempo para recuperarse anímicamente después de la expulsión en Stamford Bridge que lo dejó muy afectado. La baja de Araujo, que en un principio el club alegó por un "virus estomacal", se suma a la de Fermín, quien continúa recuperándose de su pequeña lesión en el sóleo. El andaluz está cumpliendo la primera de las dos semanas que se fijó de baja.

Además de ellos tres, siguen fuera los dos lesionados de larga duración: Ter Stegen y Gavi. El meta ya está realizando trabajo de campo con sus compañeros, pero el club no quiere precipitarse después de su intervención en la espalda y el propio Hansi Flick matizó que no "era el momento" para hablar de un hipotético regreso. Una vuelta que es especialmente delicada ya que ha perdido su puesto en el once por la irrupción espectacular de Joan Garcia.

El partido es de mucha importancia en la clasificación ya que el Barça puede abrir una brecha temporal de cuatro puntos de distancia respecto al Real Madrid en caso de victoria y de seis sobre el Atlético de Madrid. Una oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa con un equipo ya muy titular con la presencia de futbolistas recuperados como Pedri o Raphinha.

El Real Madrid, por su parte, juega su partido de Liga avanzado por la Supercopa de España el miércoles ante el Atheltic Club en San Mamés (19.00 h.).

Convocatoria

Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Diego Kochen.

Defensas: Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martín, Balde, Christensen, Jofre

Centrocampistas: Casadó, Pedri, Olmo, Bernal, Dro, Tommy.

Delanteros: Lewandowski, Ferran Torres, Lamine Yamal, Raphinha, Roony.