La convocatoria del Barcelona para visitar al Rayo Vallecano

El Barça afronta la tercera jornada liguera en el Estadio de Vallecas. Este martesa las 21:30 horas (CET) el conjunto dirigido por Hansi Flick se enfrenta a un rival que se le ha resistido durante los últimos seis años. El Barça solamente ha ganado al Rayo una vez desde el 2018, y el técnico alemán tendrá la oportunidad de despejar todos los fantasmas. Los azulgrana, si ganan al Rayo, lograrían la tercera victoria consecutiva en Liga, lo que significaría empezar la competición de la mejor forma posible, invictos y líderes.

El Barça viene de ganar al Athletic por 2-1 en su último encuentro liguero. Los de Flick superaron con solvencia a los de Ernesto Valverde en un partido muy completo. Uno de los nombres más destacados fue Fermín López, al entrar por primera vez en convocatoria tras los Juegos Olímpicos y la Eurocopa.

Flick, pendiente de si podrá contar o no con Dani Olmo, ha facilitado la convocatoria esta mañana. El de Terrassa, que no estuvo en los dos primeros partidos ligueros, todavía no está inscrito y entra en la lista con un asterisco. Se prevé que sí que esté para las 21:30 horas y listo para tener minutos contra el Rayo. Ahora mismo el club está trabajando para su inscripción y apurará hasta el final sus opciones de inscribirle. En caso de que lo logre, Flick podrá contar con el gran fichaje del verano para un partido crucial.

En el resto de la lista no hay novedades. Gavi, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Ansu Fati y Andreas Christensen son las bajas del Barça por lesión. El central danés, que esta semana se confirmó su lesión, estará alrededor de dos meses de baja. Tampoco estarán en la convocatoria Clément Lenglet (se ha marchado al Atleti), Vitor Roque (Betis) y Mika Faye (Rennes), que ya han salido de forma oficial.

El partido ante el Rayo será un encuentro en el que Fermín López podría tener una participación importante. El centrocampista apunta a la titularidad, tras disputar solamente la segunda parte en el partido del sábado ante el Athletic, en el que el Barça lo homenajeó delante de su afición.

La convocatoria del FC Barcelona para visitar al Rayo Vallecano

Ter Stegen, Cubarsí, Balde, Iñigo Martínez, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Iñaki Peña, Pablo Torre, Fermín López, Marc Casadó, Pau Víctor, Lamine Yamal, Dani Olmo, Jules Koundé, Astralaga, Bernal, Álex Valle, Héctor Fort, Gerard Martín, Sergi Domínguez y Andrés Cuenca.

