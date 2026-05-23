La convocatoria del FC Barcelona para el último partido de la Liga contra el Valencia

El FC Barcelona pone punto final este sábado a una gran temporada. El equipo de Hansi Flick no ha logrado el objetivo de la Champions, pero ha levantado la tercera Liga de los últimos cuatro años y ha exhibido una superioridad insultante en la competición doméstica ante el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que el pasado verano desembolsaron mucho dinero para intentar (sin éxito) discutir el dominio blaugrana.

El campeón cierra la temporada en Mestalla, ante un Valencia que afronta la última jornada con opciones de clasificarse para la Conference League. Necesita ganar al Barça, que el Rayo Vallecano no venza al Alavés en Mendizorroza y que el Getafe tampoco lo haga frente a Osasuna en el Coliseum. No lo tendrá nada fácil, pero el cuadro de Corberán lo intentará para dar una alegría a su afición en una nueva campaña complicada.

En el Barça las sensaciones son muy diferentes. Flick y los suyos afrontan el último partido de la temporada con todos los deberes hechos y ganas de descansar unos y de disputar el Mundial otros. A pesar de que no tiene nada en juego, el conjunto culé viaja a Valencia con todos los futbolistas disponibles de la plantilla.

Jules Koundé, que no participó en la sesión de este viernes, no es la única ausencia de la lista más allá de los lesionados Lamine Yamal y Fermín López. Tampoco está Raphinha. Flick no dio demasiados detalles sobre el estado físico del francés en rueda de prensa, pero sí que explicó que "tiene algunos pequeños problemas y lo estamos cuidando porque para todo el mundo jugar el Mundial es el gran objetivo".

Sobre el brasileño, no hay comunicado médico y, en principio, no sufre ninguna lesión. Su ausencia se debe a una gestión de cargas por parte de Flick. Con el Mundial a la vuelta de la esquina y la Liga ganada y celebrada, no es necesario correr ningún riesgo.

Aunque el teutón podría apostar por un once reconocible de inicio, lo más normal es que en la segunda mitad dé minutos a futbolistas menos habituales o canteranos.

La convocatoria del FC Barcelona para visitar al Valencia

Joan Garcia, Szczesny, Kochen; Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Eric Garcia, Cortés, Xavi Espart; Gavi, Pedri, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Tommy; Ferran, Lewandowski, Rashford, Roony.