La convocatoria del FC Barcelona para visitar al Getafe en la jornada 32 de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona deberá demostrar que sabe vivir sin Lamine Yamal, su gran estrella, para rematar la Liga EA Sports 2025/26. El conjunto blaugrana tiene nueve puntos de margen respecto al Real Madrid cuando solo faltan seis jornadas para el final, pero no puede fallar si no quiere dar vida al cuadro blanco. Este fin de semana, los de Flick tienen una prueba de fuego en el Coliseum, estadio que los culés no asaltan desde 2019.

El entrenador alemán no solo no podrá contar con Lamine para el exigente compromiso. Raphinha, Marc Bernal y Andreas Christensen también se perderán el partido por lesión, mientras que Eric Garcia no estará a disposición del míster por acumulación de tarjetas amarillas. Afortunadamente, los problemas físicos de Joao Cancelo ante el Celta de Vigo quedaron en un susto y el lateral portugués sí que viajará a Madrid para el encuentro correspondiente a la jornada 32 de la competición doméstica.

Para suplir las bajas de Lamine Yamal y Eric Garcia, las dos ausencias respecto a la última jornada, Flick solo ha incluído en la lista al canterano Álvaro Cortés. Se suma a Xavi Espart y Tommy como futbolistas sin ficha del primer equipo que forman parte de la convocatoria del Barça para visitar el Getafe. También al portero Eder Aller.

El conjunto de José Bordalás, por su parte, llega al compromiso sin demasiadas bajas. Juanmi Jiménez y Borja Mayoral siguen en la enfermería, mientras que Mario Martín será duda hasta el último momento tras acabar con molestias físicas el partido del Getafe contra la Real Sociedad. Zaid Romero cumplirá el segundo de los tres partidos de sanción y tampoco podrá jugar contra el Barça.

La convocatoria de Hansi Flick para el Getafe-Barça

Joan Garcia, Szczesny, Eder Aller, Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Xavi Espart, Álvaro Cortés, Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Frenkie de Jong, Tommy, Ferran Torres, Lewandowski, Rashford, Roony Bardghji.