La convocatoria del FC Barcelona para el último partido de la 'fase liga' de la Champions contra el FC Copenhague

Llega la última jornada de la 'fase liga' de la Champions League y el FC Barcelona, a diferencia del año pasado, aún no ha hecho los deberes. El conjunto blaugrana tiene el objetivo de acabar en el 'top 8' de la máxima competición continental y para ello deberá derrotar al FC Copenhague en el Spotify Camp Nou... y esperar que su 'goal average' final sea mejor que el de sus competidores directos.

Además de los lesionados de larga duración, Gavi y Andreas Christensen, Hansi Flick tendrá dos bajas muy importantes a la hora de confeccionar un once de garantías: el entrenador alemán no podrá contar ni con Pedri, con una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, ni con Frenkie de Jong, sancionado. Eric Garcia y Dani Olmo tienen muchos números de adelantar y atrasar respectivamente sus posiciones para formar en la base de la medular blaugrana. Fermín apunta a la mediapunta.

En la previa del duelo continental, sin embargo, Flick ha recibido una extraordinaria noticia en forma de alta médica. Ferran Torres, el máximo goleador del equipo con 15 tantos, ha dejado atrás la lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha y ha entrado en la convocatoria del Barça para recibir al Copenhague. El valenciano difícilmente será titular a pesar de las "buenas sensaciones", pero sí que será un buen recurso para la segunda mitad.

El regreso del atacante de Foios es la principal novedad de una lista con los canteranos Kochen, Jofre Torrents y Tommy. Cabe recordar que Joao Cancelo no podrá participar en partidos de Champions hasta la próxima fase, pues no está inscrito.

La convocatoria del FC Barcelona contra el FC Copenhague

Estos son los Joan Garcia, Szczesny, Kochen, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Eric, Jofre, Fermín, Casadó, Olmo, Bernal, Tommy, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford, Roony.

Sigue en directo hoy en SPORT la mejor previa de la apasionante última jornada de la 'fase liga' de la Champions League 2025/26. Consulta en este enlace qué necesita cada equipo para lograr sus objetivos en la máxima competición continental.