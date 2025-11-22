La convocatoria del FC Barcelona para el regreso al Spotify Camp Nou

El FC Barcelona disputa este sábado uno de los partidos más especiales del curso contra el Athletic Club: el regreso de la competición al Spotify Camp Nou, que reunirá a 45.000 espectadores en sus gradas. Los azulgranas, que vienen de recortar dos puntos al Real Madrid tras ganar por 2-4 al Celta en Balaídos, buscan seguir con la buena dinámica y meter más presión al líder, que juega el domingo en Elche.

Hansi Flick ha citado dos meses después a dos futbolistas de su máxima confianza: Joan Garcia y Raphinha. Ambos regresan a la convocatoria por primera vez desde el pasado 25 de septiembre, cuando se lesionaron en la visita del Barça a Oviedo. Sin embargo, solo el guardameta apunta a la titularidad para solventar los problemas defensivos, ya que los catalanes han encajado gol en todos los encuentros en los que el portero de Sallent ha estado fuera.

Por su parte, quien aún no regresa a la lista, más allá de los dos lesionados de larga duración (Ter Stegen y Gavi), es Pedri, que sufrió una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda a finales de octubre. Aunque su evolución ha sido positiva, el canario todavía no se ha ejercitado con sus compañeros. El deseo del centrocampista es volver para el duelo europeo contra el Chelsea, pero el club no va a arriesgar con él.

Además, tampoco está en la lista su compañero en el doble pivote, Frenkie de Jong. El neerlandés vio dos amarillas en el partido contra el Celta, una en el minuto 79 y la otra cuando el encuentro ya agonizaba, en el 94. La ausencia de ambos deja a Flick bajo mínimos en el centro del campo. Por otro lado, Rashford no ha entrado en la lista como estaba previsto después de no ejercitarse con el grupo en las dos últimas sesiones antes del partido por fiebre. El inglés, por tanto, se perderá su primer partido como futbolista del Barça.

Para paliar las bajas, Flick ha optado por subir a un futbolista del filial más allá de los habituales Kochen, Dro y Bardghji. Se trata del lateral Guillem Víctor, hermano pequeño de Pau Víctor. Tiene 18 años y se caracteriza por adaptarse a todas las peticiones de sus entrenadores.

Cabe recordar que Xavi Espart, uno de los habituales en las convocatorias del primer equipo este año, no está disponible por una lesión de rodilla que padeció en un entrenamiento con el Barça Atlètic y que lo alejará de los terrenos de juego durante dos meses.

La convocatoria de Hansi Flick para el Barça - Athletic

Joan Garcia, Szczesny, Kochen, Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric Garcia, Guillem Víctor, Fermín, Casadó, Bernal, Olmo, Dro, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Bardghji.

Sigue en directo hoy en SPORT el FC Barcelona-Athletic Club correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025/26