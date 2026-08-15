La convocatoria del FC Barcelona para el amistoso de pretemporada contra el Basilea

El inicio oficial de la temporada 2026/27 se acerca y el FC Barcelona realiza este fin de semana el último viaje para disputar un compromiso amistoso. Después del duelo ante el Birmingham City en el 'stage' en Inglaterra y el triangular en Udine, el equipo de Hansi Flick pone rumbo a Suiza para enfrentarse al FC Basilea en el Sankt Jakob-Park este domingo a las 16.30 horas (CEST).

Tras el entrenamiento de este sábado y antes del vuelo de la expedición culé hacia tierras suizas, Hansi Flick ha facilitado la lista de convocados para el encuentro. Además de los seis futbolistas pendientes de resolver su futuro (Marc Casadó, Héctor Fort, Guille y Toni Fernández, Tommy Marqués, Jofre Torrents y Áron Yaakobishvili), que llevan varios días ejercitándose al margen del grupo, y Ferran Torres, cuyo fichaje por el PSG ya es oficial, tampoco estarán a disposición de Hansi Flick Pedri, que desde su incoporación a los entrenamientos está siguiendo un plan específico, ni Gavi por gestión de cargas.

En el otro lado de la moneda, entran en escena los campeones del mundo Joan Garcia, Eric, Cubarsí, Olmo y Lamine Yamal y los semifinalistas Anthony Gordon y Jules Koundé. Hasta ocho jugadores del Barça Atlètic y el fútbol base forman parte de la convocatoria: Xavi Espart, Álvaro Cortés, Hamza Abdelkarim, Jordi Pesquer, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Brian Fariñas y Eder Aller. Son los canteranos que han 'sobrevivido' a la última 'criba' de Flick y que, por consiguiente, tendrán opciones de jugar en el penúltimo test del cuadro blaugrana antes de su debut en Liga, previsto para el próximo domingo 23 de agosto a las 21.30 horas contra el Elche en el Martínez Valero.

Antes del compromiso de la competición doméstica, el Barça disputará el miércoles que viene el Gamper frente el Al-Ahly egipcio. De cara al último partido de la pretemporada (y la presentación del equipo ante la afición barcelonista), se espera que Flick cuente con toda la plantilla al completo (Frenkie de Jong y Roony Bardghji, lesionados, al margen) y se confía incluso en que Rodri pueda formar parte de la 'fiesta' culé.

La convocatoria del Barça para el amistoso contra el FC Basilea

Estos son los futbolistas conovocados por Hansi Flick: Joan Garcia, Szczesny, Eder Aller, Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric, Álvaro Cortés, X. Espart, Pesquer, Fermín, Dani Olmo, Bernal, Fariñas, Goren, Lamine Yamal, Raphinha, Gordon, Adeyemi, Bisiwu, Hamza y Ebrima Tunkara.