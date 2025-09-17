FC Barcelona
La convocatoria del Barça para la Youth League
El conjunto de Pol Planas inicia la defensa del título con un equipo que tiene refuerzos del Barça Atlètic
El Juvenil A del FC Barcelona disputa este jueves en Newcastle el primer partido de la Youth League. Pol Planas ha facilitado la convocatoria con la presencia de cinco jugadores del Barça Atlètic para iniciar con buen pie la defensa del título.
Eder, Espart, Alexis, Cuenca, Sama y Gistau forman parte de la relación facilitada por el nuevo entrenador de los jóvenes barcelonistas.
El Juvenil A debutó este fin de semana en la División de Honor Juvenil con una contundente goleada por 4-0 ante el Zaragoza y dejando muy buenas sensaciones.
El equipo viaja a tierras inglesas con optimismo, aunque mentalizado de que le espera un partido muy duro en Whitley Park a partir de las 16.00 h.
Convocatoria
Porteros: Eder y Max Bofill
Defensas: Guillem, Kourouma, Pol, Espart, Lorenzo Oertli, Alexis Olmedo, Campos, Cuenca
Centrocampistas: Pedro Rodríguez, Dani Ávila, Pedro Villar, Oriona, Ebrima
Delanteros: Sama, Shane Kluivert, Oriol Pallàs, Adrián Guerrero y Gistau
