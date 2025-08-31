La convocatoria del Barça para visitar al Rayo Vallecano

El FC Barcelona viaja esta mañana a Madrid para afrontar su tercer partido de LaLiga 2025/26, frente al Rayo Vallecano y el tercero consecutivo como visitante debido a la situación de provisionalidad a la que se ha visto abocado por las obras de reforma del Spotify Camp Nou. El entrenador de la primera plantilla Hansi Flick ha dado a conocer este domingo la relación de futbolistas que afrontarán el duelo en el estadio de Vallecas (21.30 horas) entre rayistas y azulgranas y ha podido introducir alguna novedad positiva.

Se estrenan Gerard Martín...

En la relación de futbolistas es baja anunciada Gavi, que por unas molestias en la rodilla derecha -la misma en la que sufrió una grave lesión un año atrás- tampoco podrá formar parte de los internacionales de Luis de la Fuente para los compromisos de España contra Bulgaria y Turquía en el próximo parón de selecciones. El centrocampista andaluz se une a Marc-André Ter Stegen y Marc Bernal en la lista de bajas por lesión en el vestuario azulgrana.

Hansi Flick ha podido confeccionar la lista de convocados con la buena noticia de las inscripciones de Gerard Martín y de Szczesny, que se estrenan esta temporada en una convocatoria tras la cesión de Iñaki Peña al Elche y el traspaso de Jan Virgili al Mallorca.

Y Szczesny a última hora

En la tarde del sábado se mantenían las incógnitas de Szczesny y Bardghji, los dos jugadores pendientes deser inscritos por LaLiga. Sin embargo, a primera hora de la noche apareció la ficha de 'Tek' en la página oficial de LaLiga, confirmando que el guardameta polaco ya está a disposición de Hansi Flick.

Port otra parte, Fermín López se entrenó el sábado con normalidad junto a sus compañeros a pesar de tener todos los focos sobre él debido al interés del Chelsea en su fichaje; todo parece indicar que su futuro no se va a despejar de manera definitiva hasta el mismo lunes 1 de septiembrem cuando se cierra el mercado de fichajes de verano. Hansi Flick completó el grupo de trabajo con los canteranos Dro y Jofre Torrents, además del habitual portero del filial Diego Kochen.

La convocatoria al completo

Esta es la convocatoria del Barça para visitar al Rayo Vallecano en el duelo de la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26: Joan Garcia, Szczesny, Kochen (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric, Jofre (defensas); Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Dro (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Toni Fernández (delanteros).

