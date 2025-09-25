La convocatoria del Barça para visitar al Oviedo

El Real Madrid no da tregua y el Barça de Hansi Flick está obligado a vencer esta noche al Oviedo para no perder comba en la Liga. Los blancos cuentan con un balance de 18 puntos de 18 posibles, mientras que el cuadro azulgrana es actualmente segundo con 13. Ha empezado fuerte el cuadro de Xabi Alonso, sobre todo gracias a un Kylian Mbappé en un enorme estado de forma.

Pero el cuadro barcelonista sabe que esto es una carrera de fondo y que debe fijarse en lo suyo. Ya llegará el momento (o no) en el que deba de estar pendiente de otros resultados semana a semana. Tras vencer bien al Getafe el pasado domingo, el equipo de Flick disputará su cuarto partido a domicilio del curso. En concreto para visitar a un Oviedo que ha regresado a la máxima categoría 24 años después y que afronta con una ilusión desbordada la visita azulgrana.

BAJAS SENSIBLES

Flick debe lamentar bajas sensibles para el encuentro en el Carlos Tartiere. Ni Marc-André Ter Stegen, ni Gavi (estos dos de larga duración), ni Fermín López ni Alejandro Balde ni Lamine Yamal están disponibles para el técnico germano. Tampoco Diego Kochen, que estuvo en el banquillo el domingo pero que se ha marchado con la selección de Estados Unidos para disputar el Mundial sub'20. En el caso de Balde, este miércoles ya entrenó prácticamente a tope con el grupo pero Hansi ya dijo que no se precipitará con su regreso.

Pedri fue uno de los más destacados ante el Getafe / Dani Barbeito / SPO

Para suplir las bajas que tiene el de Heidelberg, dos grandes novedades. Por un lado, el regreso de un Dro había estado fuera las últimas semanas por lesión y que vuelve a una lista con el primer equipo y puede ser importante con la baja de Fermín. Por otro, el estreno en una convocatoria del jovencísimo portero Eder Aller, de 18 años y que está asentado en la portería del Barça Atlètic. El leonés ya entrenó con Xavi en 2023 a sus apenas 15 años y aprovecha el vacío de Kochen para entrar como tercer portero.

La lista del Barça para viajar a Oviedo es la siguiente: Araujo, Cubarsí, Ferran, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Joan García, Rashford, Christensen, Dro, M. Casado, Gerard Martin, Olmo, De Jong, Bernal, Kounde, Eric, Szczesny, Jofre, Roony, A. Fernandez y Eder Aller.