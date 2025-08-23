La convocatoria del Barça para visitar al Levante

Tras la victoria en Son Moix para arrancar con buen pie la temporada, el FC Barcelona visita un ascendido Levante en el Ciutat de València (21.00h) con el reto de mantenerse en lo más alto de la tabla y de seguir sumando buenas sensaciones en este inicio de curso.

Aunque el rival llegue como recién ascendido, el choque no se prevé sencillo para el equipo de Hansi Flick. El Barça vuelve a un estadio donde solo ha podido imponerse en dos ocasiones desde 2018. El balance en ese periodo es desfavorable: seis visitas, con tres derrotas, dos triunfos y un empate.

Por ello, el duelo se intuye como un auténtico “partido trampa” para los azulgranas. No obstante, el último precedente es una victoria: en la primera campaña de Xavi en el banquillo, un cabezazo de Luuk de Jong en los minutos finales dio a los culés una victoria agónica.

Con Lewandowski

La gran noticia del día es que Flick recupera a Robert Lewandowski para esta jornada. El ariete polaco, que cumplió 37 años el jueves, ha dejado atrás las molestias musculares en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Aunque en los últimos días ha podido completar las sesiones con sus compañeros y ha entrado en la lista, lo más normal es que 'Lewy' sea suplente esta noche y tenga minutos en la segunda mitad. Ferran Torres o Rashford podrían ocupar su sitio en el once.

En cambio, quien no ha entrado en la lista es Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés, que esta semana no ha podido ejercitarse con normalidad porque ha sido padre, se queda en Barcelona para descansar y no correr riesgos en la segunda semana de competición. Gavi o Marc Casadó lo sustituirán en el once

Sin Gerard Martín

Tampoco ha llegado a tiempo la inscripción de Gerard Martín. El club ha trabajado contra reloj para llegar a un acuerdo con Oriol Romeu para la rescisión de su contrato y hacer hueco al lateral izquierdo, pero no lo ha logrado a tiempo y, a pesar de que Flick quería contar con el defensa de Esplugues contra el Levante, la situación no se resolverá este mismo sábado.

Esta es la convocatoria del Barça para visitar al Levante en el compromiso correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025/26: Iñaki Peña, Joan Garcia, Kochen (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Koundé, Eric, Jofre (defensas); Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Dro (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Toni Fernández (delanteros).