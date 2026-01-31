La convocatoria del Barça para visitar al Elche

Después de sellar la clasificación directa para los octavos de final de la Champions League, el FC Barcelona regresa a LaLiga con una visita al Elche en el Estadio Martínez Valero con el objetivo de dar continuidad a las buenas sensaciones y aventajar en cuatro puntos al Real Madrid, que juega este domingo ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu.

El equipo de Hansi Flick viaja a tierras alicantinas con las novedades de Frenkie de Jong y Joao Cancelo, que se perdieron el duelo continental frente al Copenhague por sanción y no inscripción, respectivamente. Pedri, Gavi y Andreas Christensen continúan en el dique seco y son las bajas del conjunto blaugrana para el compromiso correspondiente a la jornada 22 de la competición doméstica.

Otra de las particularidades de la convocatoria es que solo hay un efectivo del Barça Atlètic: Diego Kochen. Futbolistas habituales como Jofre Torrents o Tommy Marqués reforzarán este fin de semana al filial con el objetivo de ayudar al conjunto de Belletti en su objetivo del ascenso a Primera RFEF.

Gracias a la clasificación directa para los octavos de la Champions, este mes de febrero el Barça podrá centrarse en LaLiga y en la Copa del Rey. Cabe recordar que el cuadro culé visita al Albacete este martes con el billete para las semifinales de la competición del KO entre ceja y ceja.

La convocatoria del Flick para el Elche - Barça

Joan Garcia, Szczesny, Kochen, Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Eric, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Marc Bernal, Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford, Roony Bardghji.

