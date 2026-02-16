La convocatoria del Barça para viajar a Girona

El FC Barcelona se enfrenta esta noche (21:00 horas) al Girona FC en Montilivi, en un encuentro correspondiente a la 24ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26. El objetivo de los blaugranas no es otro que el de regresar a la capital catalana con los tres puntos bajo el brazo que le permitirían recuperar el liderato en la clasificación liguera, después de que el Real Madrid se llevase el triunfo contra la Real Sociedad el sábado, después de ganar 4-1.

En estos momentos, el cuadro culer ocupa la segunda posición de la tabla con 58 unidades en su casillero, dos menos que el Real Madrid, líder provisional. Por ello, una victoria en el derbi catalán volvería a situar al Barça en lo más alto de la clasificación. En caso vencer en Montilivi, los de Hansi Flick encadenarían diez jornadas consecutivas como líderes de la competición doméstica.

La victoria, además, también serviría para devolver la confianza a un equipo que quedó tocado en su último encuentro. El Barça cayó por 4-0 en la ida de la Copa frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, todos los goles encajados en el primer tiempo. Un resultado que dificulta enormemente las posibilidades de conseguir un billete hacia la final de la competición del 'KO'.

Para este partido, Hansi Flick podrá volver a contar con Raphinha, quien ha recibido esta misma mañana el alta médica. El delantero brasileño se ha perdido los últimos tres partidos (Albacete, Mallorca y Atlético de Madrid) por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Por contra, el técnico alemán seguirá sin poder convocar a Rashford, a quien no le remiten unas molestias en la rodilla izquierda, derivadas de un golpe recibido en el partido contra el conjunto balear. También siguen en la enfermería los lesionados ya conocidos Gavi, Pedri y Christensen.

La convocatoria

Así pues, esta es la lista de convocados del FC Barcelona para enfrentarse al Girona esta noche en Montilivi: Joan Garcia, Szczesny, Kochen; Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia; Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Tommy Marqués; Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Roony.