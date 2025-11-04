La convocatoria del Barça para viajar a Brujas

El FC Barcelona disputa este miércoles 5 de noviembre (21:00 horas) la 4ª jornada de la Fase liga de la Champions League contra el Brujas en territorio belga. Los blaugranas tratarán de volver a sumar los tres punto en la máxima competición europea de clubes, después de golear al Olympiacos (6-1) en Montjuïc.

En estos momentos, los de Hansi Flick ocupan la novena posición en la clasificación con seis puntos, mientras que el Brujas es 20º, con 3 unidades en su casillero. El objetivo de los catalanes no es otro que el de quedar entre los ocho primeros de la tabla para acceder a los octavos de final de manera directa, sin necesidad de disputar el 'play off' de acceso.

Recordemos que, además del abultado resultado obtenido contra el Olympiacos, el Barça sumó un triunfo trabajado en Newcastle (1-2) en el estreno de la competición, así como una derrota frente al Paris Saint-Germain, vigente campeón, por 1-2 sobre la bocina. El Brujas, por su parte, arrancó con un triunfo por 4-1 ante el Mónaco, pero cayó ante la Atalanta (2-1) y el Bayern de Múnic (4-0).

Sin novedades en la lista

A pesar de que el FC Barcelona no ha emitido ningún comunicado médico sobre su lesión, Andreas Christensen volvió a quedarse fuera de la convocatoria. El defensa inició el entenamiento con el resto del grupo, pero se retiró en solitario cuando había transcurrido un cuarto de hora al notar molestias. En la otra cara de la moneda, se mantinen en la lista Dani Olmo y Robert Lewandowski, quienes ya sumaron minutos frente al Elche. Así que siguen en la enfermería los lesionados ya conocidos: Ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Pedri y Raphinha; además del mencionado Christensen.

Para completar la convocatoria, Hansi Flick volvió a echar mano de varios futbolistas del filial. En este caso, los afortunados fueron Diego Kochen, Eder Aller, Xavi Espart y Dro; todos ellos, ya habituales en la dinámica del primer equipo: tanto en entrenamientos, como en las lista de partidos.

La convocatoria del Barcelona para viajar a Brujas

Así pues, esta es la convocatoria del FC Barcelona para disputar la 4ª jornada de la Fase liga de la Champions League contra el Brujas a domicilio: Szczesny, Kochen, Eder Aller; Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric, Xavi Espart; Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Dro; Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony.